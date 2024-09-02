Окупанти вночі обстріляли Білопілля та села Гуринівка та Мороча Сумської області, є постраждалі

Російські загарбники вночі атакували Білопілля керованою авіаційною бомбою, обстріляли села Гуринівка та Мороча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

За йог словами, 2 вересня близько 03:00 російська армія обстріляла Білопілля керованою авіаційною бомбою. Влучили у двоповерховий будинок.

"Він повністю зруйнований, ймовірно не підлягає відновленню. Люди були там, але, на щастя, не поранені. Також постраждали 12 навколишніх будинків".

Також керованими авіабомбами та касетними боєприпасами армія РФ обстріляла село Гуринівка, влучили у будинок культури. Згодом по населеному пункту ударили другий раз, поранення дістав чоловік. Його ушпиталили. Також обстріляли село Мороча Білопільської громади, там також є пошкоджені будинки.

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