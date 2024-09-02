УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14660 відвідувачів онлайн
Новини Фото
983 0

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двадцять постраждалих упродовж доби. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники завдали 211 ударів по території Сумської області. Є поранені, серед них і діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок авіаударів, артилерійських обстрілів та застосування БпЛА російськими військами постраждали 20 людей, у тому числі 6 дітей. Пошкоджень зазнали 6 багатоповерхівок, 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство та 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, - ОВА

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 