Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двадцять постраждалих упродовж доби. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники завдали 211 ударів по території Сумської області. Є поранені, серед них і діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок авіаударів, артилерійських обстрілів та застосування БпЛА російськими військами постраждали 20 людей, у тому числі 6 дітей. Пошкоджень зазнали 6 багатоповерхівок, 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство та 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

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