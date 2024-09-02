Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двадцять постраждалих упродовж доби. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські загарбники завдали 211 ударів по території Сумської області. Є поранені, серед них і діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок авіаударів, артилерійських обстрілів та застосування БпЛА російськими військами постраждали 20 людей, у тому числі 6 дітей. Пошкоджень зазнали 6 багатоповерхівок, 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство та 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
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