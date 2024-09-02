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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: двадцать пострадавших в течение суток. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 211 ударов по территории Сумской области. Есть раненые, среди них и дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате авиаударов, артиллерийских обстрелов и применения БПЛА российскими войсками пострадали 20 человек, в том числе 6 детей. Повреждения получили 6 многоэтажек, 4 частных дома, 2 учебных заведения, предприятие и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 сентября россияне обстреляли помещение учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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