Оккупанты ночью обстреляли Белополье и села Гуриновка и Мороча Сумской области, есть пострадавшие

Российские захватчики ночью атаковали Белополье управляемой авиационной бомбой, обстреляли села Гуриновка и Мороча.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщил председатель Белопольской громады Юрий Зарко.

По его словам, 2 сентября около 03:00 российская армия обстреляла Белополье управляемой авиационной бомбой. Попали в двухэтажный дом.

"Он полностью разрушен, вероятно не подлежит восстановлению. Люди были там, но, к счастью, не ранены. Также пострадали 12 окрестных домов".

Также управляемыми авиабомбами и кассетными боеприпасами армия РФ обстреляла село Гуриновка, попали в дом культуры. Впоследствии по населенному пункту ударили второй раз, ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Также обстреляли село Мороча Белопольской громады, там также есть поврежденные дома.

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