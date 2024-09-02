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Оккупанты ночью обстреляли Белополье и села Гуриновка и Мороча Сумской области, есть пострадавшие

Сумщина

Российские захватчики ночью атаковали Белополье управляемой авиационной бомбой, обстреляли села Гуриновка и Мороча.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщил председатель Белопольской громады Юрий Зарко.

По его словам, 2 сентября около 03:00 российская армия обстреляла Белополье управляемой авиационной бомбой. Попали в двухэтажный дом.

"Он полностью разрушен, вероятно не подлежит восстановлению. Люди были там, но, к счастью, не ранены. Также пострадали 12 окрестных домов".

Также управляемыми авиабомбами и кассетными боеприпасами армия РФ обстреляла село Гуриновка, попали в дом культуры. Впоследствии по населенному пункту ударили второй раз, ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Также обстреляли село Мороча Белопольской громады, там также есть поврежденные дома.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: двадцать пострадавших в течение суток. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27043) Сумская область (3094)


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Турки є турки і тут нічого не вдієш 😡
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02.09.2024 14:56 Ответить
 
 