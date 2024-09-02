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Новости Война
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В течение дня захватчики из разного вооружения обстреляли 12 громад Сумщины, трое раненых

Сумська область

В течение дня понедельника, 2 сентября, оккупанты совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 219 взрывов на территории 12 громад области. Трое местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Сумская ОВА в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Белопольская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ, в результате чего ранения получил гражданский местный житель, также россияне обстреляли громаду из РСЗО, один гражданский человек получил ранения;
  • Середино-Будская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа FPV, удары FPV-дронами. В результате попадания дрона ранена гражданская местная жительница, также враг бил из миномета;
  • Миропольская громада: враг совершил атаку FPV-дронами;
  • Юнаковская громада: россияне осуществили ракетный удар;
  • Буринская громада: зафиксирован обстрел из миномета;
  • Кириковская громада: захватчики нанесли ракетный удар;
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, зафиксирован и сброс с БПЛА взрывных устройств, минометный обстрел, атака FPV-дроном, дроном-камикадзе;
  • Эсманьская громада: осуществлен минометный и артиллерийский обстрелы, атака FPV-дроном, сброс с БПЛА взрывных устройств;
  • Хотинская громада: был авиаудар КАБ и удар FPV-дроном;
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА, удар FPV-дроном, артиллерийский обстрел и минометный обстрел;
  • Глуховская громада: осуществлена атака FPV-дроном, дроном-камикадзе, также враг осуществил пуск авиабомб КАБ;
  • Шалыгинская громада: был минометный обстрел и удар FPV-дроном.

Смотрите также: Оккупанты ночью обстреляли Белополье и села Гуриновка и Мороча Сумской области, есть пострадавшие

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