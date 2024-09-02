В течение дня захватчики из разного вооружения обстреляли 12 громад Сумщины, трое раненых
В течение дня понедельника, 2 сентября, оккупанты совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 219 взрывов на территории 12 громад области. Трое местных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Сумская ОВА в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Белопольская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ, в результате чего ранения получил гражданский местный житель, также россияне обстреляли громаду из РСЗО, один гражданский человек получил ранения;
- Середино-Будская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа FPV, удары FPV-дронами. В результате попадания дрона ранена гражданская местная жительница, также враг бил из миномета;
- Миропольская громада: враг совершил атаку FPV-дронами;
- Юнаковская громада: россияне осуществили ракетный удар;
- Буринская громада: зафиксирован обстрел из миномета;
- Кириковская громада: захватчики нанесли ракетный удар;
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, зафиксирован и сброс с БПЛА взрывных устройств, минометный обстрел, атака FPV-дроном, дроном-камикадзе;
- Эсманьская громада: осуществлен минометный и артиллерийский обстрелы, атака FPV-дроном, сброс с БПЛА взрывных устройств;
- Хотинская громада: был авиаудар КАБ и удар FPV-дроном;
- Великописаревская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА, удар FPV-дроном, артиллерийский обстрел и минометный обстрел;
- Глуховская громада: осуществлена атака FPV-дроном, дроном-камикадзе, также враг осуществил пуск авиабомб КАБ;
- Шалыгинская громада: был минометный обстрел и удар FPV-дроном.
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