Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Вдень середи, 4 вересня, російські загарбники скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок ворожого удару поранень зазнали четверо мирних жителів.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 12:00 години.

"Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок скидання авіабомби поранення дістали двоє чоловіків - 36 та 62 років та дві жінки віком 56 та 72 роки.

Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.

На місці обстрілу працюють правоохоронці, які документують наслідки чергової атаки РФ.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення країною-агресоркою законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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