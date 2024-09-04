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Новини Фото Війна
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Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Вдень середи, 4 вересня, російські загарбники скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок ворожого удару поранень зазнали четверо мирних жителів.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 12:00 години.

"Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених

Внаслідок скидання авіабомби поранення дістали двоє чоловіків - 36 та 62 років та дві жінки віком 56 та 72 роки.

Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.

Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених

На місці обстрілу працюють правоохоронці, які документують наслідки чергової атаки РФ.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення країною-агресоркою законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Наслідки обстрілів Сумщини: 4 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Кацапи то скинули бонбу🤔 У нас теж є свої скидання, - шуфрич у залі судового засідання скинув труселя щоб шановні судді і вся громадськість побачили де у нього знаходиться законодавство України і туди ж його поцілували🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 18:55 Відповісти
22 км до кордону, так що зона обстрілів розширюється. Як казав президент " закриємо Сумщину" від обстрілів. Він не знає що довжина кордону по області 563 км.
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04.09.2024 19:03 Відповісти
 
 