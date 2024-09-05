Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: поранено вісім мешканців. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини, зафіксовано 162 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок обстрілів поранення дістали 8 людей. Пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 3 адміністративні будівлі, магазин та 2 транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
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володимир омельянов
показати весь коментар05.09.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 0
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