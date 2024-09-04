Росіяни здійснили 52 обстріли Сумщини протягом дня: 7 людей поранені

4 вересня окупанти здійснили 52 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Миколаївська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: пуск авіабомб КАБ(1 вибух), мінометний обстріл (16 вибухів).

Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вів обстріл з АГС (9 вибухів), міномета (4 вибухи), артилерії (8 вибухів), здійснив скидання боєприпасів (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), атаку FPV-дроном (4 вибухи).

Хотінська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (15 вибухів), обстріл з СПГ (4 вибухи), мінометний обстріл (19 вибухів).

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Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе (1 вибух).

Новослобідська громада: росіяни вели мінометний обстріл (15 вибухів) та вдарили FPV-дроном (1 вибух), здійснили пуск КАБ (2 вибухи).

Глухівська громада: удар FPV-дронами (2 вибухи).

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (4 вибухи), поранення внаслідок обстрілу отримали 6 цивільних людей.

Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: ворог обстріляв громаду з РСЗВ (8 вибухів), поранення отримала місцева жителька.

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