Росіяни здійснили 52 обстріли Сумщини протягом дня: 7 людей поранені
4 вересня окупанти здійснили 52 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миколаївська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
- Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: пуск авіабомб КАБ(1 вибух), мінометний обстріл (16 вибухів).
- Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вів обстріл з АГС (9 вибухів), міномета (4 вибухи), артилерії (8 вибухів), здійснив скидання боєприпасів (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), атаку FPV-дроном (4 вибухи).
- Хотінська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (15 вибухів), обстріл з СПГ (4 вибухи), мінометний обстріл (19 вибухів).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе (1 вибух).
- Новослобідська громада: росіяни вели мінометний обстріл (15 вибухів) та вдарили FPV-дроном (1 вибух), здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
- Глухівська громада: удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (4 вибухи), поранення внаслідок обстрілу отримали 6 цивільних людей.
- Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
- Свеська громада: ворог обстріляв громаду з РСЗВ (8 вибухів), поранення отримала місцева жителька.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nub Nubov #586380
показати весь коментар04.09.2024 22:48 Відповісти Мені подобається 0
Виталий #548501
показати весь коментар04.09.2024 22:54 Відповісти Мені подобається 0
Nub Nubov #586380
показати весь коментар04.09.2024 23:42 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль