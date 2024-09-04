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Росіяни здійснили 52 обстріли Сумщини протягом дня: 7 людей поранені

Сумщина (фото ілюстративне)

4 вересня окупанти здійснили 52 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Миколаївська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
  • Білопільська громада: пуск авіабомб КАБ(1 вибух), мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вів обстріл з АГС (9 вибухів), міномета (4 вибухи), артилерії (8 вибухів), здійснив скидання боєприпасів (6 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), атаку FPV-дроном (4 вибухи).
  • Хотінська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (15 вибухів), обстріл з СПГ (4 вибухи), мінометний обстріл (19 вибухів).

Читайте: На Сумщині проведуть евакуацію зі ще п’яти населених пунктів, - ОВА

  • Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Новослобідська громада: росіяни вели мінометний обстріл (15 вибухів) та вдарили FPV-дроном (1 вибух), здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
  • Глухівська громада: удар FPV-дронами (2 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (4 вибухи), поранення внаслідок обстрілу отримали 6 цивільних людей.
  • Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Свеська громада: ворог обстріляв громаду з РСЗВ (8 вибухів), поранення отримала місцева жителька.

Читайте: Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28392) Сумська область (3655)


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Зеленський: після початку операції на Курщині стало менше обстрілів Сумської області
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04.09.2024 22:48 Відповісти
Ну из артиллерии и тех же минометов, действительно меньше стреляют. Но при этом, значительно выросло использование авиабомб... Но если ранее, арту вычисляли и наносили удары в ответ и они на время успокаивались. То против авиации нет никаких средств. Скоро наверное вообще без УМПК будут бомбы применять.
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04.09.2024 22:54 Відповісти
Віталя, це був сарказм. Я з Глухова, тут жопа, в Києвах про це ніхто не знає
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04.09.2024 23:42 Відповісти
 
 