РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10581 посетитель онлайн
Новости
531 3

Россияне совершили 52 обстрела Сумщины в течение дня: 7 человек ранены

Сумщина (фото ілюстративне)

4 сентября оккупанты совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Николаевская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
  • Белопольская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (16 взрывов).
  • Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг вел обстрел из АГС (9 взрывов), миномета (4 взрыва), артиллерии (8 взрывов), осуществил сброс боеприпасов (6 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов), атака FPV-дроном (4 взрыва).
  • Хотинская громада: удар FPV-дроном (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва), артиллерийский обстрел (15 взрывов), обстрел из СПГ (4 взрыва), минометный обстрел (19 взрывов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине проведут эвакуацию из еще пяти населенных пунктов, - ОВА

  • Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
  • Новослободская громада: россияне вели минометный обстрел (15 взрывов) и ударили FPV-дроном (1 взрыв), осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
  • Глуховская громада: удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (4 взрыва), ранения в результате обстрела получили 6 гражданских людей.
  • Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
  • Свесская громада: враг обстрелял громаду из РСЗО (8 взрывов), ранения получила местная жительница.

Смотрите также: Россияне сбросили авиабомбу на Ямполь Сумской области, четверо раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27071) Сумская область (3106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський: після початку операції на Курщині стало менше обстрілів Сумської області
показать весь комментарий
04.09.2024 22:48 Ответить
Ну из артиллерии и тех же минометов, действительно меньше стреляют. Но при этом, значительно выросло использование авиабомб... Но если ранее, арту вычисляли и наносили удары в ответ и они на время успокаивались. То против авиации нет никаких средств. Скоро наверное вообще без УМПК будут бомбы применять.
показать весь комментарий
04.09.2024 22:54 Ответить
Віталя, це був сарказм. Я з Глухова, тут жопа, в Києвах про це ніхто не знає
показать весь комментарий
04.09.2024 23:42 Ответить
 
 