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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранены восемь жителей. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины, зафиксировано 162 удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате обстрелов ранения получили 8 человек. Повреждены 18 частных домовладений, 3 административных здания, магазин и 2 транспортных средства", - говорится в сообщении.

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Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область

Автор: 

обстрел (27275) Сумская область (3153)


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Ну з ким же ти тупе кацапське бидло воюєш з дітьми ,з жінками ? це не армія ,це рашиська здичавіла орда.
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05.09.2024 09:56 Ответить
 
 