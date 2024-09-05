Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранены восемь жителей. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины, зафиксировано 162 удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"В результате обстрелов ранения получили 8 человек. Повреждены 18 частных домовладений, 3 административных здания, магазин и 2 транспортных средства", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий05.09.2024 09:56 Ответить Мне нравится 0
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