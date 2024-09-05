Оккупанты обстреляли Черниговщину: ранена женщина, горели дома
Сегодня около 14 часов дня войска РФ обстреляли село в Семеновской громаде на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты били по населенному пункту из артиллерии.
"Горели дома. Ранения получила 55-летняя женщина. Полицейские оказали ей первую необходимую помощь и доставили в лечебное учреждение", - уточнил он.
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