Оккупанты обстреляли Черниговщину: ранена женщина, горели дома

Сегодня около 14 часов дня войска РФ обстреляли село в Семеновской громаде на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били по населенному пункту из артиллерии.

"Горели дома. Ранения получила 55-летняя женщина. Полицейские оказали ей первую необходимую помощь и доставили в лечебное учреждение", - уточнил он.

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