Оккупанты атаковали дронами пограничное село на Черниговщине: Горят дома
В Семеновской громаде в Черниговской области в результате российской атаки загорелись дома.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной вражеский обстрел Семеновской громады. По информации РВА, после атаки дронами горит 6 домов в приграничном селе", - написал он.
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