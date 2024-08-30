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Оккупанты атаковали дронами пограничное село на Черниговщине: Горят дома

Обстріл прикордоння Чернігівщини

В Семеновской громаде в Черниговской области в результате российской атаки загорелись дома.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной вражеский обстрел Семеновской громады. По информации РВА, после атаки дронами горит 6 домов в приграничном селе", - написал он.

Также смотрите: В результате вражеских обстрелов приграничья Черниговщины сгорели 25 зданий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27036) Черниговщина (1485)


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Ударів у відповідь традиційно не буде, бо россіяни можуть вийти з зони комфорту.
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30.08.2024 17:15 Ответить
Якщо не спалювати кацапські села вздовж кордону у відповідь, тобто не діяти дзеркально, то ми втратимо не тільки села, а й людей які виїдуть з України яка відмовляється їх захищати і карати нападників. Звідси бездіяльність головнокомандуючого є злочинною, а сам він, відтак, є злочинцем.
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30.08.2024 18:24 Ответить
Чим ми будемо тоді від кацапів відрізняться? Кольором прапора? Бить треба по "обстрілюючих" - а не по "мирняку"!
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30.08.2024 19:47 Ответить
 
 