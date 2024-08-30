Оккупанты атаковали дронами пограничное село на Черниговщине: Горят дома

В Семеновской громаде в Черниговской области в результате российской атаки загорелись дома.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной вражеский обстрел Семеновской громады. По информации РВА, после атаки дронами горит 6 домов в приграничном селе", - написал он.

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