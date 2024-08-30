Окупанти атакували дронами прикордонне село на Чернігівщині: Палають будинки
У Семенівській громаді в Чернігівській області внаслідок російської атаки спалахнули будинки.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий ворожий обстріл Семенівської громади. За інформацією РВА, після атаки дронами горить 6 будинків у прикордонному селі", - написав він.
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Jolli Rabbit
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НБ
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Яр Холодний
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