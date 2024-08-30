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Окупанти атакували дронами прикордонне село на Чернігівщині: Палають будинки

Обстріл прикордоння Чернігівщини

У Семенівській громаді в Чернігівській області внаслідок російської атаки спалахнули будинки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий ворожий обстріл Семенівської громади. За інформацією РВА, після атаки дронами горить 6 будинків у прикордонному селі", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини згоріли 25 будівель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Чернігівщина (1584)


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Ударів у відповідь традиційно не буде, бо россіяни можуть вийти з зони комфорту.
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30.08.2024 17:15 Відповісти
Якщо не спалювати кацапські села вздовж кордону у відповідь, тобто не діяти дзеркально, то ми втратимо не тільки села, а й людей які виїдуть з України яка відмовляється їх захищати і карати нападників. Звідси бездіяльність головнокомандуючого є злочинною, а сам він, відтак, є злочинцем.
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30.08.2024 18:24 Відповісти
Чим ми будемо тоді від кацапів відрізняться? Кольором прапора? Бить треба по "обстрілюючих" - а не по "мирняку"!
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30.08.2024 19:47 Відповісти
 
 