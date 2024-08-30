Окупанти атакували дронами прикордонне село на Чернігівщині: Палають будинки

У Семенівській громаді в Чернігівській області внаслідок російської атаки спалахнули будинки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий ворожий обстріл Семенівської громади. За інформацією РВА, після атаки дронами горить 6 будинків у прикордонному селі", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини згоріли 25 будівель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж