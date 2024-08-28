Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини згоріли 25 будівель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учора, 27 серпня, росіяни завдали ударів зі ствольної артилерії по населених пунктах Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок обстрілів сталася масштабна пожежа – вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.
Повідомляється також, що російська армія завдала численних ударів зі ствольної артилерії близько 13 години. Внаслідок цього загорілися два будинки в одному з населених пунктів громади, після чого вогонь швидко розповсюдився на інші домогосподарства. Пожежу вдалося локалізувати та запобігти перекиданню вогню на інші будинки мирних мешканців села.
Унаслідок обстрілів та пожежі люди не постраждали.
Поліція закликає мешканців евакуюватися з обстрілюваного прикордоння до безпечніших населених пунктів.
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