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Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини згоріли 25 будівель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, 27 серпня, росіяни завдали ударів зі ствольної артилерії по населених пунктах Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілів сталася масштабна пожежа – вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.

Повідомляється також, що російська армія завдала численних ударів зі ствольної артилерії близько 13 години. Внаслідок цього загорілися два будинки в одному з населених пунктів громади, після чого вогонь швидко розповсюдився на інші домогосподарства. Пожежу вдалося локалізувати та запобігти перекиданню вогню на інші будинки мирних мешканців села.

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Унаслідок обстрілів та пожежі люди не постраждали.

Поліція закликає мешканців евакуюватися з обстрілюваного прикордоння до безпечніших населених пунктів.

Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня

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Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Чернігівщина (1584)


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Ось він, наглядний факт підготовки до заходу військ рф з боку Чернігівщини! Будемо чекати і далі, чи треба вже діяти, що скажите, пане Сирський!?
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28.08.2024 16:06 Відповісти
 
 