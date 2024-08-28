Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини згоріли 25 будівель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, 27 серпня, росіяни завдали ударів зі ствольної артилерії по населених пунктах Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілів сталася масштабна пожежа – вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.

Повідомляється також, що російська армія завдала численних ударів зі ствольної артилерії близько 13 години. Внаслідок цього загорілися два будинки в одному з населених пунктів громади, після чого вогонь швидко розповсюдився на інші домогосподарства. Пожежу вдалося локалізувати та запобігти перекиданню вогню на інші будинки мирних мешканців села.

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Унаслідок обстрілів та пожежі люди не постраждали.

Поліція закликає мешканців евакуюватися з обстрілюваного прикордоння до безпечніших населених пунктів.





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