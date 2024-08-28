В результате вражеских обстрелов приграничья Черниговщины сгорели 25 зданий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 27 августа, россияне нанесли удары из ствольной артиллерии по населенным пунктам Семеновской громады Новгород-Северского района.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов произошел масштабный пожар - огнем уничтожено 25 зданий (жилых домов и хозяйственных построек) и 70 га настила в лесу.

Сообщается также, что российская армия нанесла многочисленные удары из ствольной артиллерии около 13 часов. В результате загорелись два дома в одном из населенных пунктов громады, после чего огонь быстро распространился на другие домохозяйства. Пожар удалось локализовать и предотвратить переброску огня на другие дома мирных жителей села.

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В результате обстрелов и пожара люди не пострадали.

Полиция призывает жителей эвакуироваться из обстреливаемого приграничья в более безопасные населенные пункты.





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