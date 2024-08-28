РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5718 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 996 1

В результате вражеских обстрелов приграничья Черниговщины сгорели 25 зданий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 27 августа, россияне нанесли удары из ствольной артиллерии по населенным пунктам Семеновской громады Новгород-Северского района.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов произошел масштабный пожар - огнем уничтожено 25 зданий (жилых домов и хозяйственных построек) и 70 га настила в лесу.

Сообщается также, что российская армия нанесла многочисленные удары из ствольной артиллерии около 13 часов. В результате загорелись два дома в одном из населенных пунктов громады, после чего огонь быстро распространился на другие домохозяйства. Пожар удалось локализовать и предотвратить переброску огня на другие дома мирных жителей села.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского ракетного удара по Кривому Рогу: Количество пострадавших возросло до девяти. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате обстрелов и пожара люди не пострадали.

Полиция призывает жителей эвакуироваться из обстреливаемого приграничья в более безопасные населенные пункты.

Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня

Также смотрите: Последствия ракетного удара РФ по Изюму. ФОТОрепортаж

Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 27 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось він, наглядний факт підготовки до заходу військ рф з боку Чернігівщини! Будемо чекати і далі, чи треба вже діяти, що скажите, пане Сирський!?
показать весь комментарий
28.08.2024 16:06 Ответить
 
 