УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4267 відвідувачів онлайн
Новини
1 693 0
обстріл (27045) Чернігівщина (1580)

Окупанти обстріляли Чернігівщину: поранено жінку, горіли будинки

Обстріл прикордоння Чернігівщини

Сьогодні близько 14 години дня війська РФ обстріляли село у Семенівській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупантибили по населеному пункту із артилерії.

"Горіли будинки. Поранення отримала 55-річна жінка. Поліцейські надали їй першу необхідну допомогу та доставили до лікувального закладу", - уточнив він.

Також читайте: Окупанти атакували дронами прикордонне село на Чернігівщині: Палають будинки

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 