Окупанти обстріляли Чернігівщину: поранено жінку, горіли будинки

Сьогодні близько 14 години дня війська РФ обстріляли село у Семенівській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупантибили по населеному пункту із артилерії.

"Горіли будинки. Поранення отримала 55-річна жінка. Поліцейські надали їй першу необхідну допомогу та доставили до лікувального закладу", - уточнив він.

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