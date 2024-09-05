Окупанти обстріляли Чернігівщину: поранено жінку, горіли будинки
Сьогодні близько 14 години дня війська РФ обстріляли село у Семенівській громаді на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупантибили по населеному пункту із артилерії.
"Горіли будинки. Поранення отримала 55-річна жінка. Поліцейські надали їй першу необхідну допомогу та доставили до лікувального закладу", - уточнив він.
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