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Пограничники усиливают оборону Черниговщины: в ГПСУ показали фортификации на границе с Беларусью. ВИДЕО

Государственная пограничная служба опубликовала видео о ситуации на границе с Беларусью, где показала, из чего состоят украинские фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео опубликованное на YouTube-канале ГПСУ.

"Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону на Черниговщине", - заявляют в ГПСУ.

В видео показали, как военные ГПСУ защищают границу, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде.

Кроме этого, пограничники рассказали о фортификации и минных заграждениях на границе с Беларусью.

Отмечается, что фортификации "состоят из искусственно насыпанного многометрового вала, заминированного на всей протяженности минами осколочного направления, за ним - противотанковый ров, заполненный в настоящее время водой, в дальнейшем - минная полоса, а также забор из колючей проволоки".

Пограничники заверили, что пока не наблюдают агрессивных действий с территории Беларуси.

Также читайте: Никаких приказов воевать за пределами Беларуси не было и не будет, - Лукашенко

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Беларусь (7891) пограничники (1573) Черниговщина (1485) фортификации (118)


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кругом усе показують, тільки толку немає
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01.09.2024 21:52 Ответить
За каденції Залужного там був Генерал Наєв.
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01.09.2024 22:12 Ответить
"...показали фортифікації..."

З точними координатами і описом ? Товариш майор ФСБ дуже дякував...
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01.09.2024 23:08 Ответить
Прикордонники посилювали посилювали та ніяк не осилбвали...
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01.09.2024 23:11 Ответить
ви на Донбасі покажіть фортифікації
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01.09.2024 23:22 Ответить
Кацапам детально все показати?
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02.09.2024 08:28 Ответить
Головне, щоб на кордоні з Румунією посилили. В нас частина прикордонників захищають не на вхід, а від виходу. С
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01.09.2024 23:29 Ответить
болтун находка для шпиона (с)
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02.09.2024 07:45 Ответить
Надеюсь не очередная сюжетная показуха, а то помню пафосное видео, как ряженые "козаки" на коняках кордон "охраняли"...
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02.09.2024 08:19 Ответить
 
 