Пограничники усиливают оборону Черниговщины: в ГПСУ показали фортификации на границе с Беларусью. ВИДЕО
Государственная пограничная служба опубликовала видео о ситуации на границе с Беларусью, где показала, из чего состоят украинские фортификации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео опубликованное на YouTube-канале ГПСУ.
"Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону на Черниговщине", - заявляют в ГПСУ.
В видео показали, как военные ГПСУ защищают границу, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде.
Кроме этого, пограничники рассказали о фортификации и минных заграждениях на границе с Беларусью.
Отмечается, что фортификации "состоят из искусственно насыпанного многометрового вала, заминированного на всей протяженности минами осколочного направления, за ним - противотанковый ров, заполненный в настоящее время водой, в дальнейшем - минная полоса, а также забор из колючей проволоки".
Пограничники заверили, что пока не наблюдают агрессивных действий с территории Беларуси.
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