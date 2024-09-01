Пограничники усиливают оборону Черниговщины: в ГПСУ показали фортификации на границе с Беларусью. ВИДЕО

Государственная пограничная служба опубликовала видео о ситуации на границе с Беларусью, где показала, из чего состоят украинские фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео опубликованное на YouTube-канале ГПСУ.

"Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону на Черниговщине", - заявляют в ГПСУ.

В видео показали, как военные ГПСУ защищают границу, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде.

Кроме этого, пограничники рассказали о фортификации и минных заграждениях на границе с Беларусью.

Отмечается, что фортификации "состоят из искусственно насыпанного многометрового вала, заминированного на всей протяженности минами осколочного направления, за ним - противотанковый ров, заполненный в настоящее время водой, в дальнейшем - минная полоса, а также забор из колючей проволоки".

Пограничники заверили, что пока не наблюдают агрессивных действий с территории Беларуси.

Также читайте: Никаких приказов воевать за пределами Беларуси не было и не будет, - Лукашенко