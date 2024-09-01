Прикордонники посилюють оборону Чернігівщини: у ДПСУ показали фортифікації на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
Державна прикордонна служба опублікувала відео про ситуацію на кордоні з Білоруссю, де показала, із чого складаються українські фортифікації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео опубліковане на YouTube-каналі ДПСУ.
"Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону на Чернігівщині", - заявляють у ДПСУ.
У відео показали, як військові ДПСУ захищають кордон, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.
Крім цього, прикордонники розповіли про фортифікації та мінні загородження на кордоні з Білоруссю.
Зазначається, що фортифіувції "складаються зі штучно насипаного кількаметрового валу, заміновуваного на всій протяжності мінами осколкового направлення, за ним – протитанковий рів, заповнений наразі водою, надалі – мінна смуга, а також паркан із колючого дроту".
Прикордонники запевнили, що наразі не спостерігають агресивних дій з території Білорусі.
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