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Прикордонники посилюють оборону Чернігівщини: у ДПСУ показали фортифікації на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Державна прикордонна служба опублікувала відео про ситуацію на кордоні з Білоруссю, де показала, із чого складаються українські фортифікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео опубліковане на YouTube-каналі ДПСУ.

"Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону на Чернігівщині", - заявляють у ДПСУ.

У відео показали, як військові ДПСУ захищають кордон, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.

Крім цього, прикордонники розповіли про фортифікації та мінні загородження на кордоні з Білоруссю. 

Зазначається, що фортифіувції "складаються зі штучно насипаного кількаметрового валу, заміновуваного на всій протяжності мінами осколкового направлення, за ним – протитанковий рів, заповнений наразі водою, надалі – мінна смуга, а також паркан із колючого дроту".

Прикордонники запевнили, що наразі не спостерігають агресивних дій з території Білорусі.

Читайте також: Ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та контрольована, переміщення військових сил немає, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (7930) прикордонники (1099) Чернігівщина (1584) фортифікації (144)


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кругом усе показують, тільки толку немає
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01.09.2024 21:52 Відповісти
За каденції Залужного там був Генерал Наєв.
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01.09.2024 22:12 Відповісти
"...показали фортифікації..."

З точними координатами і описом ? Товариш майор ФСБ дуже дякував...
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01.09.2024 23:08 Відповісти
Прикордонники посилювали посилювали та ніяк не осилбвали...
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01.09.2024 23:11 Відповісти
ви на Донбасі покажіть фортифікації
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01.09.2024 23:22 Відповісти
Кацапам детально все показати?
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02.09.2024 08:28 Відповісти
Головне, щоб на кордоні з Румунією посилили. В нас частина прикордонників захищають не на вхід, а від виходу. С
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01.09.2024 23:29 Відповісти
болтун находка для шпиона (с)
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02.09.2024 07:45 Відповісти
Надеюсь не очередная сюжетная показуха, а то помню пафосное видео, как ряженые "козаки" на коняках кордон "охраняли"...
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02.09.2024 08:19 Відповісти
 
 