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Черниговщина (1482) Воздушные силы (2005) воздушная тревога (688)

В Киеве и северных регионах объявляли тревогу: была скоростная цель в направлении Черниговщины (обновлено)

Тривога вдень 9 вересня

Под вечер 9 сентября 2024 года в Киеве, Киевской области и в ряде северо-восточных регионов была объявлена воздушная тревога. Сейчас в Киеве и Киевской области объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 16.47 актуальная карта тревог такова:

відбій у Києві

Раньше карта была такова:

Повітряна тривога

По данным Воздушных сил, зафиксирована скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области.

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Спочатку розберіться ,а потіи оголошуйте тривогу ,бо вже дістали киян цими п"ятихвилинними "тривогами".
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09.09.2024 17:09 Ответить
 
 