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безпілотник (3681) ППО (2929) Черкащина (802)

На Черкащині сили ППО знищили ворожий безпілотник, сталася пожежа

Сили ППО працювали у Черкаській області

У Черкаській області в ніч 9 вересня знищили один ворожий "шахед". Унаслідок падіння уламків сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вночі повітряна тривога тривала понад три з половиною години. Оборонцям в цей час вдалося збити безпілотник. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували.

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Нагадаємо, у ніч на 9 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

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