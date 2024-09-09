На Черкасщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, произошел пожар

В Черкасской области в ночь 9 сентября уничтожили один вражеский "шахед". В результате падения обломков произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Ночью воздушная тревога продолжалась более трех с половиной часов. Защитникам в это время удалось сбить беспилотник. Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар ликвидировали.

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Напомним, в ночь на 9 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed".