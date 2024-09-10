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"Шахеды" атаковали Черкасщину: есть попадания, в Черкассах двое травмированных, на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж

Ночь на 10 сентября была сложной для Черкасской области, враг массированно атаковал территорию региона с применением ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, всего уничтожено 14 БПЛА противника. Однако имеем несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", - говорится в сообщении.

Последствия атаки дронами

В частности, как отмечается, в Черкассах два человека травмированы. Им оказана необходимая помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Также фиксировалось возгорание сухой растительности.

В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали.

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Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину

Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже.

Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Черкасской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

Автор: 

Умань (363) Черкассы (846) дроны (3980) Черниговская область (1139)


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10.09.2024 09:00 Ответить
 
 