"Шахеды" атаковали Черкасщину: есть попадания, в Черкассах двое травмированных, на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж
Ночь на 10 сентября была сложной для Черкасской области, враг массированно атаковал территорию региона с применением ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, всего уничтожено 14 БПЛА противника. Однако имеем несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", - говорится в сообщении.
Последствия атаки дронами
В частности, как отмечается, в Черкассах два человека травмированы. Им оказана необходимая помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Также фиксировалось возгорание сухой растительности.
В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали.
Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже.
Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Черкасской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.
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