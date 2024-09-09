В Смеле на Черкасщине молодой человек спортивного телосложения ударил военного. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой в Смеле Черкасской области молодой человек спортивного телосложения несколько раз ударил человека в военной форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько мужчин, которые разговаривают на улице вблизи автомобиля серебристого цвета. В начале второй минуты записи мужчина в белой футболке и голубых шортах бьет военного. Тот падает и долго лежит на дороге. Через некоторое время поднимается. К разговору присоединяется еще несколько мужчин. Разговор продолжается и несколько минут тот же человек второй раз бьет и идет к другой группе мужчин. Участники конфликта - восемь мужчин. Часть из них в военной форме, часть - в гражданской одежде.

Пострадавшим оказался ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко

Как пишет местное издание "18000", пострадавшим оказался житель Смелы, ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко, который служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, впрочем впоследствии был демобилизован по семейным обстоятельствам и сейчас не находится на службе.

Об участии Гончаренко в войне также свидетельствует его профиль в социальных сетях, наполненный фотографиями и видео с боевых действий и подготовки к ним.

В конце августа Анатолий Гончаренко опубликовал сообщение о том, что разыскивает машину на иностранных номерах. По версии Гончаренко, водитель той машины допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

Впоследствии после публикации этого сообщения Гончаренко, в одном из местных пабликов появилось вышеопубликованное видео, где неизвестные молодые люди сначала конфликтуют, а затем один из них дважды бьет человека в военной форме. Человеком в форме оказался Гончаренко, а человек, который его бьет, похоже, водитель автомобиля, которого он разыскивал.

Позже в одном из местных смелянских пабликов новостей появилось сообщение, которое там называют "разъяснением" ситуации.

На видео, которое опубликовали в паблике, неизвестный мужчина издевается над военным и заставляет его извиняться, потому что тот, по его словам, "опозорил его на всю Смелу".

Кроме того, на видео военный, стоя на коленях в дождливую погоду, прикручивает номерные знаки на машину молодого человека. Впоследствии стало известно, что Гончаренко сорвал эти номерные знаки с машины, которую он разыскивал, что и спровоцировало конфликт.

Также на этом же видео есть извинения Гончаренко, записанное уже с другого места. В этом видео мужчина извиняется "перед ребятами" и заявляет, что его родители якобы "были неправы".

Обидчиком оказался Вадим Долотенко, который фигурирует в ряде уголовных производств

Жители Смелы быстро идентифицировали человека, который издевался над военным и заставлял его извиняться.

Как пишет издание "18000", им оказался известный местный полукриминальный элемент Вадим Долотенко. Именно он является тем человеком на видео в белой футболке, который дважды бьет военного.

Отмечается, что Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связанные, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.

В 2017 году у него возник конфликт с местным активистом Ильей Слободяником. Активист обвинял Долотенко в избиении и угрозах, которые произошли после критики тогдашнего руководителя города Смелы Виктор Федоренко.

За более чем семь лет привлечь к ответственности Долотенко по этим эпизодам стороне обвинения не удалось. Это дело до сих пор рассматривают в суде.

Также Долотенко является фигурантом минимум еще одного уголовного производства. Речь идет о грабеже, который произошел в Смеле в 2020 году. Как установило следствие, Долотенко приехал под дом местной жительницы, чтобы найти там ее сына, который якобы задолжал денег. Не найдя ни сына, ни денег, Долотенко сорвал с женщины золотой кулон и сказал, что вернет, когда получит деньги от ее сына. После этого скрылся с места происшествия. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по этому делу, приговорив Долотенко по статье "грабеж" к году заключения, однако впоследствии это наказание заменили условным сроком.

Местные паблики также пишут, что Долотенко является профессиональным боксером.

На видео конфликта также фигурирует еще один человек, который также вместе с Долотенко бьет военного, впрочем уже после того, как тот упал на землю. Сейчас его личность не установлена.

Реакция правоохранительных органов

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "18000" сообщила, что пока уголовных производств по данному факту не открывали.

"Пострадавший на видео мужчина отказался от собственного заявления, поэтому оснований для открытия производства у нас нет", - сказала она в комментарии изданию.

Однако она отметила, что событие внесено в Единый журнал учета обращений и заявлений. Но если Гончаренко напишет повторное заявление, то будет предоставлена правовая квалификация действий участников события.

Реакция местных активистов

На событие также публично отреагировали ряд активистов и неравнодушных смелян. Они призвали правоохранителей отреагировать на инцидент и привлечь к ответственности обидчиков Анатолия Гончаренко.

В понедельник, 9 сентября, активисты провели мирную акцию под стенами Смелянского отделения полиции в поддержку Анатолия Гончаренко.

Трансляцию акции можно посмотреть здесь.

Реакция военных

Инцидент также прокомментировали военные. В частности, руководитель 422-го отдельного батальона беспилотных систем LUFTWAFFE Николай Колесник в соцсети Facebook гневно отреагировал на бездействие полицейских в ситуации с избиением военного Анатолия Гончаренко.

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