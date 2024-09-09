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Новости Видео Война
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В Смеле на Черкасщине молодой человек спортивного телосложения ударил военного. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой в Смеле Черкасской области молодой человек спортивного телосложения несколько раз ударил человека в военной форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько мужчин, которые разговаривают на улице вблизи автомобиля серебристого цвета. В начале второй минуты записи мужчина в белой футболке и голубых шортах бьет военного. Тот падает и долго лежит на дороге. Через некоторое время поднимается. К разговору присоединяется еще несколько мужчин. Разговор продолжается и несколько минут тот же человек второй раз бьет и идет к другой группе мужчин. Участники конфликта - восемь мужчин. Часть из них в военной форме, часть - в гражданской одежде.

Пострадавшим оказался ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко

Как пишет местное издание "18000", пострадавшим оказался житель Смелы, ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко, который служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, впрочем впоследствии был демобилизован по семейным обстоятельствам и сейчас не находится на службе.

Об участии Гончаренко в войне также свидетельствует его профиль в социальных сетях, наполненный фотографиями и видео с боевых действий и подготовки к ним.

Гончаренко

В конце августа Анатолий Гончаренко опубликовал сообщение о том, что разыскивает машину на иностранных номерах. По версии Гончаренко, водитель той машины допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

Впоследствии после публикации этого сообщения Гончаренко, в одном из местных пабликов появилось вышеопубликованное видео, где неизвестные молодые люди сначала конфликтуют, а затем один из них дважды бьет человека в военной форме. Человеком в форме оказался Гончаренко, а человек, который его бьет, похоже, водитель автомобиля, которого он разыскивал.

Позже в одном из местных смелянских пабликов новостей появилось сообщение, которое там называют "разъяснением" ситуации.

На видео, которое опубликовали в паблике, неизвестный мужчина издевается над военным и заставляет его извиняться, потому что тот, по его словам, "опозорил его на всю Смелу".

Кроме того, на видео военный, стоя на коленях в дождливую погоду, прикручивает номерные знаки на машину молодого человека. Впоследствии стало известно, что Гончаренко сорвал эти номерные знаки с машины, которую он разыскивал, что и спровоцировало конфликт.

Также на этом же видео есть извинения Гончаренко, записанное уже с другого места. В этом видео мужчина извиняется "перед ребятами" и заявляет, что его родители якобы "были неправы".

Обидчиком оказался Вадим Долотенко, который фигурирует в ряде уголовных производств

Жители Смелы быстро идентифицировали человека, который издевался над военным и заставлял его извиняться.

Как пишет издание "18000", им оказался известный местный полукриминальный элемент Вадим Долотенко. Именно он является тем человеком на видео в белой футболке, который дважды бьет военного.

Долотенко

Отмечается, что Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связанные, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.

В 2017 году у него возник конфликт с местным активистом Ильей Слободяником. Активист обвинял Долотенко в избиении и угрозах, которые произошли после критики тогдашнего руководителя города Смелы Виктор Федоренко.

За более чем семь лет привлечь к ответственности Долотенко по этим эпизодам стороне обвинения не удалось. Это дело до сих пор рассматривают в суде.

Также Долотенко является фигурантом минимум еще одного уголовного производства. Речь идет о грабеже, который произошел в Смеле в 2020 году. Как установило следствие, Долотенко приехал под дом местной жительницы, чтобы найти там ее сына, который якобы задолжал денег. Не найдя ни сына, ни денег, Долотенко сорвал с женщины золотой кулон и сказал, что вернет, когда получит деньги от ее сына. После этого скрылся с места происшествия. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по этому делу, приговорив Долотенко по статье "грабеж" к году заключения, однако впоследствии это наказание заменили условным сроком.

Долотенко

Местные паблики также пишут, что Долотенко является профессиональным боксером.

На видео конфликта также фигурирует еще один человек, который также вместе с Долотенко бьет военного, впрочем уже после того, как тот упал на землю. Сейчас его личность не установлена.

Реакция правоохранительных органов

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "18000" сообщила, что пока уголовных производств по данному факту не открывали.

"Пострадавший на видео мужчина отказался от собственного заявления, поэтому оснований для открытия производства у нас нет", - сказала она в комментарии изданию.

Однако она отметила, что событие внесено в Единый журнал учета обращений и заявлений. Но если Гончаренко напишет повторное заявление, то будет предоставлена правовая квалификация действий участников события.

Реакция местных активистов

На событие также публично отреагировали ряд активистов и неравнодушных смелян. Они призвали правоохранителей отреагировать на инцидент и привлечь к ответственности обидчиков Анатолия Гончаренко.

В понедельник, 9 сентября, активисты провели мирную акцию под стенами Смелянского отделения полиции в поддержку Анатолия Гончаренко.

Трансляцию акции можно посмотреть здесь.

Реакция военных

Инцидент также прокомментировали военные. В частности, руководитель 422-го отдельного батальона беспилотных систем LUFTWAFFE Николай Колесник в соцсети Facebook гневно отреагировал на бездействие полицейских в ситуации с избиением военного Анатолия Гончаренко.

допис скрін

Смотрите также: В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Автор: 

драка (2022) Смела (48) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+38
так не тільки в Смілі, - по всій Україні. Поки звичайні і порядні хлопці воюють, це кримінальне бидло підім'ло під себе усі міста і села. Їх не мобілізують, бо у всіх довідки про непридатність куплені, прокурори і судді куплені, у владі такі ж підари, як і ці бугаї, подивись на дмитрука
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09.09.2024 19:55
+35
Вважаю шо під час війни за напад на військового, треба надавати дозвіл використовувати зброю на ураження
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09.09.2024 19:35
+35
Чувак, по-перше, написано що боєць мав поранення. По-друге, це тільки в радянському і голівудському кіно, ВДВ або Рембо в ручну розкидає 20 чоловік. В реальності якась рукопашка на війні зовсім не потрібна. Також навіть якщо ти тренований бугай, то дуже важко відбитися від таких же 3-5 бугаїв (на практиці знаю, в молодості було діло). Ще на початку 2000х читав одного кацапа з ВДВ, бувшого чемпіона Кацапії по рукопашному бою. Він казав що рукопашний бій ще в Першій Чеченській був абсолютно не потрібний. Вже давно ніхто навіть ножі не кидає як в кіно. Він рекомендував тим хто ще вірить в рукопашку на війні, поповняти вчасно боєкомплект. Я впевнений якби Анатолію і тим бугаям видали автомати і гранати він би їх перехаричив. Скоро бугаї які відкуплись від призову будуть вдів трусити на гроші, якщо далі так піде. У кацапів ці бугаї уже були б в дорозі в шторм, у нас пох. Єрмак простить, навіть якщо якийсь кіпіш піднімуть, то через півроку продажні судді випустять. І такого гівна в нас повно. Патріоти вмирають, а гівно буде плодитися.
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09.09.2024 19:52
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Це вже не пауза, а менопауза, якщо ви розумієте контекст
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09.09.2024 21:33 Ответить
Эта жирная, криминальная харя в очках тоже цвет нации, который нужно беречь как зверей из красной книги ?
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09.09.2024 20:42 Ответить
Хто, цей кримінальний авторітет забезпечує державу? Чи тільки себе нечесним засобом? Де ви тут волонтера побачили?
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09.09.2024 20:46 Ответить
Ой йо як йому буде важко жити мабуть тільки на передову якщо ні з ним розберуть я Вам гарантую жалко чоловіка йому жити та жити....
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09.09.2024 20:45 Ответить
Менти - зло, яке випрявити можна тільки в опопах. Всіх ментів - на фронт. https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/66db17fc018c5/
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09.09.2024 20:53 Ответить
Цей петушило долотенко безсмертний?Бити бійця списаного гірше нема.На цю потвору,що нема управи?
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09.09.2024 21:09 Ответить
За такие вещи нужо наказывать очень жестко. Жил бы в этом городе точно не с мирной акции начинал.
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09.09.2024 21:17 Ответить
Людину б'ють серед білого дня на очах у всіх, а в підарполіці кажуть, що заяви не було, то все нормуль.
Потім якщо що через три роки при потребі справу відкриємо.
А взагалі в Україні, якщо ти простий кріпак, є сенс звертатися до поліції?
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09.09.2024 21:17 Ответить
Нема. Україна-це країна повного свавілля. Мєнти в одній зграї з бандюками.
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09.09.2024 22:50 Ответить
Даммам готель?
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10.09.2024 00:49 Ответить
А чого цього крутого бика досі не мобілізували, тцк жене на фронт усіляких алкашей та нариків, а це перекачане чмо гуляє собі, бʼє кого хоче й нічого не боіться…, це сором всієї тамтешній поліції…, це точно, що цей авторитет погрожував його рідним, інакше б військови не вибачався…
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09.09.2024 21:39 Ответить
тому що зелена смердюча влада це робить навмисно. бандюки у тилу бикують, а на фронті гинуть патріоти.
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09.09.2024 22:58 Ответить
💯так і є! Виконують договоняк омано-стамбульський- денаціфікують пассіонаріев і патріотів
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10.09.2024 23:05 Ответить
Цікаво Буданов з Малюком, оце бачили?!! Мабуть ще ні, мабуть пох..уй ?!!
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09.09.2024 21:41 Ответить
Ви б ще Лубінця згадали. Ото вже точно "авторитет" 😂
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10.09.2024 13:42 Ответить
Самое смешное, бандиты привезли с собой полицию. ********.
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09.09.2024 21:42 Ответить
Это Украина-страна тотального беспредела. В Украине менты "работают" с бандюками в одной криминальной связке. Рекет, вымогательство, продажа наркотиков и т.д.
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09.09.2024 22:55 Ответить
У Долотенко есть броня от призыва от местной братвы?
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09.09.2024 22:00 Ответить
Потрвбно бичару , який бив людину і не важливо за що ,
відправити на передову , бо там такі потрібні 😡
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09.09.2024 22:01 Ответить
Треба одну кулю як Кернесу - щоб жив і роздумував над сенсом свого нікчемного життя.
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09.09.2024 22:18 Ответить
А хто бичару відправить на передову? В ТЦК його бояться, як вогню. Він же не звичайний роботяга, якого можна спіймати на вулиці, відлупцювати і силою посадити у буса.
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09.09.2024 23:17 Ответить
Це рахуй в обличчи цього чувака в формі, воне все ЗСУ принизили і заставили вибачатись.
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09.09.2024 22:05 Ответить
Якщо бандит професійний боксер, то може бити військового ?
За цією логікою професійний військовий, як професіонал, може застрелити бандита.
Не обов'язково особисто.
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09.09.2024 22:09 Ответить
Зловити цього напівкримінального елемента, і з перетворити його на півдохлого елемента.
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09.09.2024 22:15 Ответить
так авто цього підера на іноземній реєстрації і в везене на 100% як волонтерське!!!!
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09.09.2024 22:22 Ответить
міністр мвс витягни язика з дупи та поясни чому така хрєнь продовжується в країні яка веде війну за своє існування???
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09.09.2024 22:26 Ответить
Відеокамери зафіксували побиття, це вже кримінальна справа. До чого тут необхідність заяви від побитої людини? Якщо ось таке не адекватне підійде і вдарить будь-кого, то йому нічого ніколи не буде, поки не буде заяви? Треш!
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09.09.2024 22:31 Ответить
Нічого йому не буде. Зараз влада - бандити, вони - вища каста. А військові, як і інші прості люди - то звичайне м'ясо без прав та свобод. То ж звичайний військовий, а не пес з ТЦК.
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09.09.2024 22:34 Ответить
Якщо нападник професійний боксер, то за законом це прирівнюється до нападу
с застосуванням холодної зброї. Гарний адвокат розкрутить бандюгана на хороші гроші.
А як ні - має одержати випадкову кулю - хто стріляв, з яких мотивів - нехай виясняє
доблесна поліція.
Армію ображати не можна, а таким вгодованим жиропчикам - особливо...
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09.09.2024 22:47 Ответить
Якщо ти вважаєш то професійним боксом, то скоріш за все це ти жиропчик
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10.09.2024 00:12 Ответить
Придурок, навчись читати літери, якими написано статтю. Місцеві пабліки називають те опудало професійним боксером. Вид єдиноборства для суду не важливий. Важливі системні заняття і застосування для нападу на неозброєну людину.
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10.09.2024 01:35 Ответить
Стільки зброї в країні, а нахабних бандюків не можуть покарати. Криміналітет жирує в тилу, поки на фронті гинуть найкращі. І ніхто не може наважитися їм дати відсіч.
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09.09.2024 22:49 Ответить
так, зброї повно в схронах, але нічто нічого ще з часів майдану, бо українці - перелякана нація дристунів.
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10.09.2024 12:07 Ответить
за що зара воює Україна? за зелених потвор і за мусорів з кріміналом. огидно. маю надію, що це зло буде покарано небайдужими українськими чоловіками.
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09.09.2024 22:53 Ответить
В Україні давно вже з'явився запит на Робін Гуда
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09.09.2024 23:10 Ответить
снайпер, свідомий снайпер,
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10.09.2024 14:14 Ответить
Это избиение чудом попало на камеру и вызвало общественный резонанс. А сколько подобных преступлений осталось за кадром? Беспредел бандитов и бездействие связанной с бандитами полиции? В насквозь прогнившей коррумпированной Украине нет никакой правовой защиты и обеспечения безопасности граждан. Боюсь, что рано или поздно гражданам Украины придётся брать функцию правоохранительных органов в свои руки.
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09.09.2024 23:13 Ответить
Військовий вирішив не звертатись в поліцію, а все порєшать по понятіям. Привів своїх побратимів на розборки. Але свої сили переоцінив. Отримав два легеньких ляща (то було що завгодно, але не удари). І вирішив поскаржитись суспільству. Буцімто ображають захисника ні за що. А побратимів вистачило лише на те, щоб протягнути руку, щоб допомогти підвестися.
Це так. Для об'єктивності
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10.09.2024 00:08 Ответить
Ваша версія дуже схожа на правду.
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10.09.2024 00:26 Ответить
Коли все вляжеться, за два легеньких ляща жиропчик отримає дві легенькі кулі.
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10.09.2024 01:44 Ответить
А треба було просто використати свої фронтові скіли по управлінню дроном зі скидом.
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10.09.2024 03:39 Ответить
поки що бачили тільки скіли по рюмсанню та ставання на коліна. вояка прости Господи, аж гидко.
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10.09.2024 09:45 Ответить
Ще й вибачення заставили записати.
Я так розумію завтра вся поліція і прокуратура має на фронті окопи рити, бо від них у Смілі тільки шкода.
Ну а долотенко має кров'ю спокутувати свою провину, вибачення від нього не приймаються.
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10.09.2024 00:31 Ответить
КАЧКИ НУЖНЫ НА ФРОНТЕ
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10.09.2024 01:21 Ответить
Військові мали розбиратись не кулаками. Проти кругової поруки і тотальної корупції місцевих князьків кулаками не попреш.
Куди скинутись військовим на дрон зі скидом?
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10.09.2024 03:38 Ответить
Типичный ждун
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10.09.2024 09:44 Ответить
Совсем недавно нач. полиции заявлял, что нельзя ментов брать на фронт, иначе страну захлестнет волна беспредела и преступности.
Так эта волна уже давно накрыла страну и эту волну крышует полиция.
Поэтому и не хочет полиция идти на фронт, иначе эту "волну" станет крышевать кто-то другой и деньги пойдут по другому адресу.
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10.09.2024 09:52 Ответить
Долотенко мабуть, уже утік з України ??
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10.09.2024 09:53 Ответить
А навіщо йому втікати? Хіба місцеві поліцаї дадуть образити свого хазяїна-годувальника? Так само як і місцеві судді.
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10.09.2024 13:51 Ответить
На справді в кожному місті є такі бики, кримінал який зрісся з мусорами та владою. Так от пока їх не переб'ють фізично, (кримінал, продажних мусорів та владу) нічого не зміниться в цій країні - НІЧОГО. Хоча всі місцеві їх знають в облича, і військових зі зброєю та бойовим досвідом повно, але ...
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10.09.2024 12:13 Ответить
Українська поліція на 95% складається з продажних підарів-заробітчан! Якщо я не правий то нехай буде на 94%.
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10.09.2024 12:18 Ответить
ну а мусора как всегда ******-собаки!
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10.09.2024 13:26 Ответить
Москальське кубло .
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10.09.2024 13:27 Ответить
А какого спрашивается дембель-герой по форме ходит дома, никак не отпустит армия?
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10.09.2024 14:10 Ответить
Всіх Смілянських поліциантів в бригаду Лють, і хіба коли є фіксація злочину, його що не зобов'язані розслідувати, це що якщо людини вб'ють теж не будуть розслідувати?
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10.09.2024 16:32 Ответить
Сподіваюсь що в Смілі є достатньо військових які могли б востановити попрану справедливість в один відомий спосіб. На мусорню ніякої надії. Будуть два роки розслідувати і знову дадуть умовний термін. Тим паче що ця скотина має звязки із мером і всією іншою ватною мразью.
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10.09.2024 20:20 Ответить
Тре, негайно, перетрусити ту Смілу!
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10.09.2024 23:38 Ответить
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