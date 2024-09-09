У Смілі на Черкащині молодик спортивної статури вдарив військового. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому у Смілі на Черкащині молодик спортивної статури кілька разів ударив людину у військовій формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, кількох чоловіків, які розмовляють на вулиці поблизу автомобіля сріблястого кольору. На початку другої хвилини запису чоловік у білій футболці та блакитних шортах б'є військового. Той падає і довго лежить на дорозі. Через якийсь час піднімається. До розмови долучається ще кілька чоловіків. Розмова продовжується та за кілька хвилин той же чоловік вдруге б'є і йде до іншої групи чоловіків. Учасники конфлікту - восьмеро чоловіків. Частина із них у військовому однострої, частина - у цивільному вбранні.

Потерпілим виявився ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко

Як пише місцеве видання "18000", постраждалим виявився житель Сміли, ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, втім згодом був демобілізований за сімейними обставинами та нині не перебуває на службі.

Про участь Гончаренка у війні також свідчить його профіль у соціальних мережах, наповнений світлинами та відео з бойових дій та підготовки до них.

Наприкінці серпня Анатолій Гончаренко опублікував допис про те, що розшукує автівку на іноземних номерах. За версією Гончаренка, водій тієї автівки допустив аварійну ситуацію з його батьками та мав із ними конфлікт.

Згодом після публікації цього допису Гончаренком, в одному з місцевих пабліків з’явилося вищеопубліковане відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують, а потім один із них двічі б’є людину у військовій формі. Людиною у формі виявився Гончаренко, а людина, яка його б’є, схоже, водій автівки, якого він розшукував.

Пізніше в одному із місцевих смілянських пабліків новин з’явився допис, який там називають "роз’ясненням" ситуації.

На відео, яке опублікували у пабліку, невідомий чоловік знущається із військового та змушує його вибачатися, бо той, за його словами, "опозорив його на всю Смілу".

Крім того, на відео військовий, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку молодика. Згодом стало відомо, що Гончаренко зірвав ці номерні знаки з автівки, яку він розшукував, що і спровокувало конфлікт.

Також на цьому ж відео є вибачення Гончаренка, записане вже з іншого місця. У цьому відео чоловік вибачається "перед хлопцями" та заявляє, що його батьки буцімто "були неправі". На цьому відео на його обличчі чітко видно сліди побоїв.

Кривдником виявився Вадим Долотенко, який фігурує у низці кримінальних проваджень

Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка знущалася з військового та змушувала його вибачатися.

Як пише видання "18000", ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Саме він є тим чоловіком на відео у білій футболці, який двічі б’є військового.

Зазначається, що Долотенко фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи, пов’язані, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Так, у 2017 році у нього виник конфлікт із місцевим активістом Іллею Слободяником. Активіст звинувачував Долотенка у побитті та погрозах, які сталися після критики тодішнього керманича міста Сміли Віктор Федоренка.

За понад сім років притягнути до відповідальності Долотенка за цим епізодам стороні обвинувачення не вдалося. Цю справу досі розглядають у суді.

Також Долотенко є фігурантом мінімум ще одного кримінального провадження. Йдеться про грабіж, який стався у Смілі у 2020 році. Як встановило слідство, Долотенко приїхав під будинок місцевої жительки, щоб віднайти там її сина, який нібито завинив грошей. Не знайшовши ані сина, ані грошей, Долотенко зірвав із жінки золотий кулон і сказав, що поверне, коли отримає гроші від її сина. Після цього зник з місця пригоди. У березні 2024 року Смілянський міськрайонний суд виніс вирок у цій справі, засудивши Долотенка за статтею "грабіж" до року ув’язнення, однак згодом це покарання замінили умовним терміном.

Місцеві пабліки також пишуть, що Долотенко є професійним боксером.

На відео конфлікту також фігурує ще одна особа, яка також разом із Долотенком б’є військового, втім вже після того, як той впав на землю. Наразі його особа не встановлена.

Реакція правоохоронних органів

Речниця Головного управління Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк у коментарі "18000" повідомила, що поки кримінальних проваджень за цим фактом не відкривали.

"Потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття провадження у нас немає", - сказала вона у коментарі виданню.

Однак вона зазначила, що подія внесена до Єдиного журналу обліку звернень і заяв. Але якщо Гончаренко напише повторну заяву, то буде надана правова кваліфікація дій учасників події.

Реакція місцевих активістів

На подію також публічно відреагували низка активістів та небайдужих смілян. Вони закликали правоохоронців відреагувати на інцидент та притягнути до відповідальності кривдників Анатолія Гончаренка.

У понеділок, 9 вересня, активісти провели мирну акцію під стінами Смілянського відділення поліції на підтримку Анатолія Гончаренка.

Трансляцію акції можна подивитися тут.

Реакція військових

Інцидент також прокоментували військові. Зокрема, керівник 422 окремого батальйону безпілотних систем LUFTWAFFE Микола Колесник у соцмережі Facebook гнівно відреагував на бездіяльність поліцейських у ситуації з побиттям військового Анатолія Гончаренка.

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