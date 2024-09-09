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Новини Відео Війна
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У Смілі на Черкащині молодик спортивної статури вдарив військового. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому у Смілі на Черкащині молодик спортивної статури кілька разів ударив людину у військовій формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, кількох чоловіків, які розмовляють на вулиці поблизу автомобіля сріблястого кольору. На початку другої хвилини запису чоловік у білій футболці та блакитних шортах б'є військового. Той падає і довго лежить на дорозі. Через якийсь час піднімається. До розмови долучається ще кілька чоловіків. Розмова продовжується та за кілька хвилин той же чоловік вдруге б'є і йде до іншої групи чоловіків. Учасники конфлікту - восьмеро чоловіків. Частина із них у військовому однострої, частина - у цивільному вбранні.

Потерпілим виявився ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко

Як пише місцеве видання "18000", постраждалим виявився житель Сміли, ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, втім згодом був демобілізований за сімейними обставинами та нині не перебуває на службі.

Про участь Гончаренка у війні також свідчить його профіль у соціальних мережах, наповнений світлинами та відео з бойових дій та підготовки до них.

Гончаренко

Наприкінці серпня Анатолій Гончаренко опублікував допис про те, що розшукує автівку на іноземних номерах. За версією Гончаренка, водій тієї автівки допустив аварійну ситуацію з його батьками та мав із ними конфлікт.

Згодом після публікації цього допису Гончаренком, в одному з місцевих пабліків з’явилося вищеопубліковане відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують, а потім один із них двічі б’є людину у військовій формі. Людиною у формі виявився Гончаренко, а людина, яка його б’є, схоже, водій автівки, якого він розшукував.

Пізніше в одному із місцевих смілянських пабліків новин з’явився допис, який там називають "роз’ясненням" ситуації.

На відео, яке опублікували у пабліку, невідомий чоловік знущається із військового та змушує його вибачатися, бо той, за його словами, "опозорив його на всю Смілу". 

Крім того, на відео військовий, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку молодика. Згодом стало відомо, що Гончаренко зірвав ці номерні знаки з автівки, яку він розшукував, що і спровокувало конфлікт.

Також на цьому ж відео є вибачення Гончаренка, записане вже з іншого місця. У цьому відео чоловік вибачається "перед хлопцями" та заявляє, що його батьки буцімто "були неправі". На цьому відео на його обличчі чітко видно сліди побоїв.

Кривдником виявився Вадим Долотенко, який фігурує у низці кримінальних проваджень

Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка знущалася з військового та змушувала його вибачатися.

Як пише видання "18000", ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Саме він є тим чоловіком на відео у білій футболці, який двічі б’є військового.

Долотенко

Зазначається, що Долотенко фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи, пов’язані, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Так, у 2017 році у нього виник конфлікт із місцевим активістом Іллею Слободяником. Активіст звинувачував Долотенка у побитті та погрозах, які сталися після критики тодішнього керманича міста Сміли Віктор Федоренка.

За понад сім років притягнути до відповідальності Долотенка за цим епізодам стороні обвинувачення не вдалося. Цю справу досі розглядають у суді.

Також Долотенко є фігурантом мінімум ще одного кримінального провадження. Йдеться про грабіж, який стався у Смілі у 2020 році. Як встановило слідство, Долотенко приїхав під будинок місцевої жительки, щоб віднайти там її сина, який нібито завинив грошей. Не знайшовши ані сина, ані грошей, Долотенко зірвав із жінки золотий кулон і сказав, що поверне, коли отримає гроші від її сина. Після цього зник з місця пригоди. У березні 2024 року Смілянський міськрайонний суд виніс вирок у цій справі, засудивши Долотенка за статтею "грабіж" до року ув’язнення, однак згодом це покарання замінили умовним терміном.

Долотенко

Місцеві пабліки також пишуть, що Долотенко є професійним боксером. 

На відео конфлікту також фігурує ще одна особа, яка також разом із Долотенком б’є військового, втім вже після того, як той впав на землю. Наразі його особа не встановлена. 

Реакція правоохоронних органів

Речниця Головного управління Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк у коментарі "18000" повідомила, що поки кримінальних проваджень за цим фактом не відкривали.

"Потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття провадження у нас немає", - сказала вона у коментарі виданню.

Однак вона зазначила, що  подія внесена до Єдиного журналу обліку звернень і заяв. Але якщо Гончаренко напише повторну заяву, то буде надана правова кваліфікація дій учасників події.

Реакція місцевих активістів

На подію також публічно відреагували низка активістів та небайдужих смілян. Вони закликали правоохоронців відреагувати на інцидент та притягнути до відповідальності кривдників Анатолія Гончаренка.

У понеділок, 9 вересня, активісти провели мирну акцію під стінами Смілянського відділення поліції на підтримку Анатолія Гончаренка.

Трансляцію акції можна подивитися тут

Реакція військових

Інцидент також прокоментували військові. Зокрема, керівник 422 окремого батальйону безпілотних систем LUFTWAFFE Микола Колесник у соцмережі Facebook гнівно відреагував на бездіяльність поліцейських у ситуації з побиттям військового Анатолія Гончаренка.

допис скрін

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Автор: 

бійка (741) Сміла (59) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+38
так не тільки в Смілі, - по всій Україні. Поки звичайні і порядні хлопці воюють, це кримінальне бидло підім'ло під себе усі міста і села. Їх не мобілізують, бо у всіх довідки про непридатність куплені, прокурори і судді куплені, у владі такі ж підари, як і ці бугаї, подивись на дмитрука
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09.09.2024 19:55
+35
Вважаю шо під час війни за напад на військового, треба надавати дозвіл використовувати зброю на ураження
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09.09.2024 19:35
+35
Чувак, по-перше, написано що боєць мав поранення. По-друге, це тільки в радянському і голівудському кіно, ВДВ або Рембо в ручну розкидає 20 чоловік. В реальності якась рукопашка на війні зовсім не потрібна. Також навіть якщо ти тренований бугай, то дуже важко відбитися від таких же 3-5 бугаїв (на практиці знаю, в молодості було діло). Ще на початку 2000х читав одного кацапа з ВДВ, бувшого чемпіона Кацапії по рукопашному бою. Він казав що рукопашний бій ще в Першій Чеченській був абсолютно не потрібний. Вже давно ніхто навіть ножі не кидає як в кіно. Він рекомендував тим хто ще вірить в рукопашку на війні, поповняти вчасно боєкомплект. Я впевнений якби Анатолію і тим бугаям видали автомати і гранати він би їх перехаричив. Скоро бугаї які відкуплись від призову будуть вдів трусити на гроші, якщо далі так піде. У кацапів ці бугаї уже були б в дорозі в шторм, у нас пох. Єрмак простить, навіть якщо якийсь кіпіш піднімуть, то через півроку продажні судді випустять. І такого гівна в нас повно. Патріоти вмирають, а гівно буде плодитися.
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09.09.2024 19:52
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Це вже не пауза, а менопауза, якщо ви розумієте контекст
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09.09.2024 21:33 Відповісти
Эта жирная, криминальная харя в очках тоже цвет нации, который нужно беречь как зверей из красной книги ?
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09.09.2024 20:42 Відповісти
Хто, цей кримінальний авторітет забезпечує державу? Чи тільки себе нечесним засобом? Де ви тут волонтера побачили?
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09.09.2024 20:46 Відповісти
Ой йо як йому буде важко жити мабуть тільки на передову якщо ні з ним розберуть я Вам гарантую жалко чоловіка йому жити та жити....
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09.09.2024 20:45 Відповісти
Менти - зло, яке випрявити можна тільки в опопах. Всіх ментів - на фронт. https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/66db17fc018c5/
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09.09.2024 20:53 Відповісти
Цей петушило долотенко безсмертний?Бити бійця списаного гірше нема.На цю потвору,що нема управи?
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09.09.2024 21:09 Відповісти
За такие вещи нужо наказывать очень жестко. Жил бы в этом городе точно не с мирной акции начинал.
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09.09.2024 21:17 Відповісти
Людину б'ють серед білого дня на очах у всіх, а в підарполіці кажуть, що заяви не було, то все нормуль.
Потім якщо що через три роки при потребі справу відкриємо.
А взагалі в Україні, якщо ти простий кріпак, є сенс звертатися до поліції?
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09.09.2024 21:17 Відповісти
Нема. Україна-це країна повного свавілля. Мєнти в одній зграї з бандюками.
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09.09.2024 22:50 Відповісти
Даммам готель?
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10.09.2024 00:49 Відповісти
А чого цього крутого бика досі не мобілізували, тцк жене на фронт усіляких алкашей та нариків, а це перекачане чмо гуляє собі, бʼє кого хоче й нічого не боіться…, це сором всієї тамтешній поліції…, це точно, що цей авторитет погрожував його рідним, інакше б військови не вибачався…
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09.09.2024 21:39 Відповісти
тому що зелена смердюча влада це робить навмисно. бандюки у тилу бикують, а на фронті гинуть патріоти.
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09.09.2024 22:58 Відповісти
💯так і є! Виконують договоняк омано-стамбульський- денаціфікують пассіонаріев і патріотів
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10.09.2024 23:05 Відповісти
Цікаво Буданов з Малюком, оце бачили?!! Мабуть ще ні, мабуть пох..уй ?!!
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09.09.2024 21:41 Відповісти
Ви б ще Лубінця згадали. Ото вже точно "авторитет" 😂
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10.09.2024 13:42 Відповісти
Самое смешное, бандиты привезли с собой полицию. ********.
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09.09.2024 21:42 Відповісти
Это Украина-страна тотального беспредела. В Украине менты "работают" с бандюками в одной криминальной связке. Рекет, вымогательство, продажа наркотиков и т.д.
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09.09.2024 22:55 Відповісти
У Долотенко есть броня от призыва от местной братвы?
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09.09.2024 22:00 Відповісти
Потрвбно бичару , який бив людину і не важливо за що ,
відправити на передову , бо там такі потрібні 😡
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09.09.2024 22:01 Відповісти
Треба одну кулю як Кернесу - щоб жив і роздумував над сенсом свого нікчемного життя.
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09.09.2024 22:18 Відповісти
А хто бичару відправить на передову? В ТЦК його бояться, як вогню. Він же не звичайний роботяга, якого можна спіймати на вулиці, відлупцювати і силою посадити у буса.
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09.09.2024 23:17 Відповісти
Це рахуй в обличчи цього чувака в формі, воне все ЗСУ принизили і заставили вибачатись.
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09.09.2024 22:05 Відповісти
Якщо бандит професійний боксер, то може бити військового ?
За цією логікою професійний військовий, як професіонал, може застрелити бандита.
Не обов'язково особисто.
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09.09.2024 22:09 Відповісти
Зловити цього напівкримінального елемента, і з перетворити його на півдохлого елемента.
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09.09.2024 22:15 Відповісти
так авто цього підера на іноземній реєстрації і в везене на 100% як волонтерське!!!!
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09.09.2024 22:22 Відповісти
міністр мвс витягни язика з дупи та поясни чому така хрєнь продовжується в країні яка веде війну за своє існування???
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09.09.2024 22:26 Відповісти
Відеокамери зафіксували побиття, це вже кримінальна справа. До чого тут необхідність заяви від побитої людини? Якщо ось таке не адекватне підійде і вдарить будь-кого, то йому нічого ніколи не буде, поки не буде заяви? Треш!
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09.09.2024 22:31 Відповісти
Нічого йому не буде. Зараз влада - бандити, вони - вища каста. А військові, як і інші прості люди - то звичайне м'ясо без прав та свобод. То ж звичайний військовий, а не пес з ТЦК.
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09.09.2024 22:34 Відповісти
Якщо нападник професійний боксер, то за законом це прирівнюється до нападу
с застосуванням холодної зброї. Гарний адвокат розкрутить бандюгана на хороші гроші.
А як ні - має одержати випадкову кулю - хто стріляв, з яких мотивів - нехай виясняє
доблесна поліція.
Армію ображати не можна, а таким вгодованим жиропчикам - особливо...
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09.09.2024 22:47 Відповісти
Якщо ти вважаєш то професійним боксом, то скоріш за все це ти жиропчик
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10.09.2024 00:12 Відповісти
Придурок, навчись читати літери, якими написано статтю. Місцеві пабліки називають те опудало професійним боксером. Вид єдиноборства для суду не важливий. Важливі системні заняття і застосування для нападу на неозброєну людину.
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10.09.2024 01:35 Відповісти
Стільки зброї в країні, а нахабних бандюків не можуть покарати. Криміналітет жирує в тилу, поки на фронті гинуть найкращі. І ніхто не може наважитися їм дати відсіч.
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09.09.2024 22:49 Відповісти
так, зброї повно в схронах, але нічто нічого ще з часів майдану, бо українці - перелякана нація дристунів.
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10.09.2024 12:07 Відповісти
за що зара воює Україна? за зелених потвор і за мусорів з кріміналом. огидно. маю надію, що це зло буде покарано небайдужими українськими чоловіками.
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09.09.2024 22:53 Відповісти
В Україні давно вже з'явився запит на Робін Гуда
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09.09.2024 23:10 Відповісти
снайпер, свідомий снайпер,
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10.09.2024 14:14 Відповісти
Это избиение чудом попало на камеру и вызвало общественный резонанс. А сколько подобных преступлений осталось за кадром? Беспредел бандитов и бездействие связанной с бандитами полиции? В насквозь прогнившей коррумпированной Украине нет никакой правовой защиты и обеспечения безопасности граждан. Боюсь, что рано или поздно гражданам Украины придётся брать функцию правоохранительных органов в свои руки.
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09.09.2024 23:13 Відповісти
Військовий вирішив не звертатись в поліцію, а все порєшать по понятіям. Привів своїх побратимів на розборки. Але свої сили переоцінив. Отримав два легеньких ляща (то було що завгодно, але не удари). І вирішив поскаржитись суспільству. Буцімто ображають захисника ні за що. А побратимів вистачило лише на те, щоб протягнути руку, щоб допомогти підвестися.
Це так. Для об'єктивності
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10.09.2024 00:08 Відповісти
Ваша версія дуже схожа на правду.
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10.09.2024 00:26 Відповісти
Коли все вляжеться, за два легеньких ляща жиропчик отримає дві легенькі кулі.
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10.09.2024 01:44 Відповісти
А треба було просто використати свої фронтові скіли по управлінню дроном зі скидом.
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10.09.2024 03:39 Відповісти
поки що бачили тільки скіли по рюмсанню та ставання на коліна. вояка прости Господи, аж гидко.
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10.09.2024 09:45 Відповісти
Ще й вибачення заставили записати.
Я так розумію завтра вся поліція і прокуратура має на фронті окопи рити, бо від них у Смілі тільки шкода.
Ну а долотенко має кров'ю спокутувати свою провину, вибачення від нього не приймаються.
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10.09.2024 00:31 Відповісти
КАЧКИ НУЖНЫ НА ФРОНТЕ
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10.09.2024 01:21 Відповісти
Військові мали розбиратись не кулаками. Проти кругової поруки і тотальної корупції місцевих князьків кулаками не попреш.
Куди скинутись військовим на дрон зі скидом?
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10.09.2024 03:38 Відповісти
Типичный ждун
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10.09.2024 09:44 Відповісти
Совсем недавно нач. полиции заявлял, что нельзя ментов брать на фронт, иначе страну захлестнет волна беспредела и преступности.
Так эта волна уже давно накрыла страну и эту волну крышует полиция.
Поэтому и не хочет полиция идти на фронт, иначе эту "волну" станет крышевать кто-то другой и деньги пойдут по другому адресу.
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10.09.2024 09:52 Відповісти
Долотенко мабуть, уже утік з України ??
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10.09.2024 09:53 Відповісти
А навіщо йому втікати? Хіба місцеві поліцаї дадуть образити свого хазяїна-годувальника? Так само як і місцеві судді.
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10.09.2024 13:51 Відповісти
На справді в кожному місті є такі бики, кримінал який зрісся з мусорами та владою. Так от пока їх не переб'ють фізично, (кримінал, продажних мусорів та владу) нічого не зміниться в цій країні - НІЧОГО. Хоча всі місцеві їх знають в облича, і військових зі зброєю та бойовим досвідом повно, але ...
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10.09.2024 12:13 Відповісти
Українська поліція на 95% складається з продажних підарів-заробітчан! Якщо я не правий то нехай буде на 94%.
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10.09.2024 12:18 Відповісти
ну а мусора как всегда ******-собаки!
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10.09.2024 13:26 Відповісти
Москальське кубло .
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10.09.2024 13:27 Відповісти
А какого спрашивается дембель-герой по форме ходит дома, никак не отпустит армия?
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10.09.2024 14:10 Відповісти
Всіх Смілянських поліциантів в бригаду Лють, і хіба коли є фіксація злочину, його що не зобов'язані розслідувати, це що якщо людини вб'ють теж не будуть розслідувати?
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10.09.2024 16:32 Відповісти
Сподіваюсь що в Смілі є достатньо військових які могли б востановити попрану справедливість в один відомий спосіб. На мусорню ніякої надії. Будуть два роки розслідувати і знову дадуть умовний термін. Тим паче що ця скотина має звязки із мером і всією іншою ватною мразью.
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10.09.2024 20:20 Відповісти
Тре, негайно, перетрусити ту Смілу!
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10.09.2024 23:38 Відповісти
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