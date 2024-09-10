На Киевщине работала ПВО: без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру, обломками повреждено здание

Ночью 10 сентября 2024 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", - говорится в сообщении.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей возник пожар лесной подстилки.

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Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено хозяйственное здание.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 10 сентября в пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам. Также сообщалось, что "шахеды" атаковали Черкасскую область: есть попадания, в Черкассах - двое травмированных, на Уманщине поврежден инфраструктурный объект.

По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала 46 "шахедами", силы ПВО сбили 38 БПЛА.