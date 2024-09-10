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ПВО (2495) Воздушные силы (2008)

Россия ночью атаковала 46 "шахедами", силы ПВО сбили 38 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 сентября российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, атаковали 46 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Робота ППО 10 вересня

Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один - в направлении России, два - в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно - упали под воздействием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

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Чому не рахуються ті що подавлені засобами РЕБ?
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10.09.2024 09:48 Ответить
в тексті написано, що 3 подавлені на території України, а 3 полетіли кудись невідомо.

Тобто 44 з 46 не досягли цілі
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10.09.2024 10:03 Ответить
 
 