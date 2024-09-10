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Росія вночі атакувала 46 "шахедами", сили ППО збили 38 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 10 вересня російські окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, атакували 46 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Робота ППО 10 вересня

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили

Автор: 

ППО (3183) Повітряні сили (2630)


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Чому не рахуються ті що подавлені засобами РЕБ?
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10.09.2024 09:48 Відповісти
в тексті написано, що 3 подавлені на території України, а 3 полетіли кудись невідомо.

Тобто 44 з 46 не досягли цілі
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10.09.2024 10:03 Відповісти
 
 