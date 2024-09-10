Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы
Вечером 10 сентября оккупанты атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в западном направлении. Новые группы БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.
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