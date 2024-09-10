Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили

Ввечері 10 вересня окупанти атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Полтавської області, у західному напрямку. Нові групи БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини", - йдеться в повідомленнях ПС ЗСУ.

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