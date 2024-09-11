В юго-восточных регионах объявляли тревогу: были скоростные цели на Харьков и Запорожье и ракета на Полтавщину
Днем 11 сентября в ряде южных и восточных регионов Украины была воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
"Скоростная цель на Харьков!", - говорилось в сообщении ВС.
"Ракета на Полтавщину!", - добавляли Воздушные силы. .
"Скоростная цель на Запорожье!", - впоследствии добавили в Воздушных силах.
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