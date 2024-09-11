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В юго-восточных регионах объявляли тревогу: были скоростные цели на Харьков и Запорожье и ракета на Полтавщину

Тривога вдень 11 вересня

Днем 11 сентября в ряде южных и восточных регионов Украины была воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 20 из 25 "Шахедов", 5 - локационно потеряны, - Воздушные силы

"Скоростная цель на Харьков!", - говорилось в сообщении ВС.

"Ракета на Полтавщину!", - добавляли Воздушные силы. .

"Скоростная цель на Запорожье!", - впоследствии добавили в Воздушных силах.

Автор: 

Харьков (7475) Воздушные силы (2291) воздушная тревога (789) Полтавская область (1150)


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11.09.2024 11:20 Ответить
Тегеран на дроті....
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11.09.2024 11:23 Ответить
Казиться, обмилок прутін…
Свято наближається невблаганно !!
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11.09.2024 11:57 Ответить
 
 