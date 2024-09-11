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Оккупант полз по полю, когда его атаковал дрон-камикаде в зад. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" в районе города Селидово Донецкой области ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр перехватили вражескую пехоту на Харьковщине и уничтожили танк, миномет и состав БК оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542)


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Топ комментарии
+33
Прямо в "центр прінятія решеній"
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11.09.2024 17:46
+18
То їх класичний спосіб пересування:
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11.09.2024 17:52
+17
Рачки повз, думав, що його за котика сприймуть. Пішов на СВО і знайшов пригод на свою дупу.
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11.09.2024 17:50
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В дупу й так зненацька, а шо кацап хотел?
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11.09.2024 17:46 Ответить
Могу представить себе кацапа пораскинувшего гузном.
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11.09.2024 17:47 Ответить
мир в его опе раскололся
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11.09.2024 18:32 Ответить
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12.09.2024 00:43 Ответить
Прямо в "центр прінятія решеній"
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11.09.2024 17:46 Ответить
тільки чи був той "центр" вартий дрона..?
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11.09.2024 18:04 Ответить
Рачки повз, думав, що його за котика сприймуть. Пішов на СВО і знайшов пригод на свою дупу.
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11.09.2024 17:50 Ответить
Та кацап не учел, шо котик може його сприйняти за мишку, ПХИ...
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11.09.2024 17:54 Ответить
🙄😁😹
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11.09.2024 18:06 Ответить
Фігня, раз - не 3,14₴@рас
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11.09.2024 17:51 Ответить
щоб усі кацапа тільки так і пересувалися на своїй ублюдочной матушкє.
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11.09.2024 17:52 Ответить
Оце і є справжній документальний фільм "рускіє на войнє", вартий показу на Венеціанському кінофестивалі
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11.09.2024 18:46 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2024 19:29 Ответить
То їх класичний спосіб пересування:
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11.09.2024 17:52 Ответить
Так, то вони поступово повертаються до свого первинного природнього стану
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11.09.2024 18:06 Ответить
+100%
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11.09.2024 18:16 Ответить
"Яке жахливе сексуальне збочення!"
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11.09.2024 17:52 Ответить
А яічкі, цілі?
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11.09.2024 17:53 Ответить
Але вже не поряд 🤣
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11.09.2024 18:07 Ответить
Целы, только далеко лежат.
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11.09.2024 19:14 Ответить
удар в псину?
ятаган в сраку?
та ні, хєр в дупу! усе як ******* кацапи
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11.09.2024 17:54 Ответить
Отак зненацька підкралась до кацапа ,,**** любовь"
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11.09.2024 17:55 Ответить
Встиг подумати, що його знайшов кадирівець.
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11.09.2024 17:56 Ответить
"Закадирілі"
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11.09.2024 18:28 Ответить
Рачки... В зад...
Ролик достойний Порнохабу.
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11.09.2024 18:01 Ответить
Вы думаете можно видео порно салоны открывать -хорошо приподняться?
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11.09.2024 18:14 Ответить
Новий вид дрона "Смажений півень" клюнув рашиста в сраку!
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11.09.2024 18:17 Ответить
Якщо б знав оператор, що така ситуація буде - треба було гумовий пісюн чіпляти замість гранати
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11.09.2024 18:27 Ответить
а ви шалун
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12.09.2024 09:43 Ответить
мда, не п'ятами накивав
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11.09.2024 18:54 Ответить
Ну да, задом навкруги протрухав.
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11.09.2024 22:16 Ответить
Мабуть від кадирівця ліз.
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11.09.2024 18:57 Ответить
Скрєпне попадання
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11.09.2024 18:57 Ответить
Ну хоть ширнулся перед смертью, друзьям будет что вспомнить
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11.09.2024 19:12 Ответить
Ждем дальше как орки идут в атаку в костюмах собак, коз и крупного рогатого скота
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11.09.2024 19:15 Ответить
Харашо вашол!! Без вазелина.. 😀
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11.09.2024 20:39 Ответить
і молодая не узнаєт кокой у парня бил конєц. тільки Ашотік її розраде...
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11.09.2024 22:06 Ответить
Ну, а как же этому рашисту теперь на Берлин?
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12.09.2024 01:00 Ответить
На Берлін в шлунку ворони чи собаки, якщо долетить чи добіжить...
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12.09.2024 08:41 Ответить
ворони та собаки не мігрують 😁
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12.09.2024 09:46 Ответить
 
 