Оккупант полз по полю, когда его атаковал дрон-камикаде в зад. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БПЛА 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" в районе города Селидово Донецкой области ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+33 KoT_BaZiLIO
показать весь комментарий11.09.2024 17:46
+18 Валерий К #448385
показать весь комментарий11.09.2024 17:52
+17 Tema9
показать весь комментарий11.09.2024 17:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ятаган в сраку?
та ні, хєр в дупу! усе як ******* кацапи
Ролик достойний Порнохабу.