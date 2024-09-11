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Окупант повз рачки полем, коли його атакував дрон-камікаде у зад. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" в районі міста Селидове на Донеччині ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр перехопили ворожу піхоту на Харківщині та знищили танк, міномет і склад БК окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+33
Прямо в "центр прінятія решеній"
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11.09.2024 17:46
+18
То їх класичний спосіб пересування:
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11.09.2024 17:52
+17
Рачки повз, думав, що його за котика сприймуть. Пішов на СВО і знайшов пригод на свою дупу.
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11.09.2024 17:50
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В дупу й так зненацька, а шо кацап хотел?
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11.09.2024 17:46 Відповісти
Могу представить себе кацапа пораскинувшего гузном.
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11.09.2024 17:47 Відповісти
мир в его опе раскололся
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11.09.2024 18:32 Відповісти
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12.09.2024 00:43 Відповісти
Прямо в "центр прінятія решеній"
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11.09.2024 17:46 Відповісти
тільки чи був той "центр" вартий дрона..?
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11.09.2024 18:04 Відповісти
Рачки повз, думав, що його за котика сприймуть. Пішов на СВО і знайшов пригод на свою дупу.
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11.09.2024 17:50 Відповісти
Та кацап не учел, шо котик може його сприйняти за мишку, ПХИ...
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11.09.2024 17:54 Відповісти
🙄😁😹
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11.09.2024 18:06 Відповісти
Фігня, раз - не 3,14₴@рас
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11.09.2024 17:51 Відповісти
щоб усі кацапа тільки так і пересувалися на своїй ублюдочной матушкє.
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11.09.2024 17:52 Відповісти
Оце і є справжній документальний фільм "рускіє на войнє", вартий показу на Венеціанському кінофестивалі
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11.09.2024 18:46 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2024 19:29 Відповісти
То їх класичний спосіб пересування:
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11.09.2024 17:52 Відповісти
Так, то вони поступово повертаються до свого первинного природнього стану
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11.09.2024 18:06 Відповісти
+100%
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11.09.2024 18:16 Відповісти
"Яке жахливе сексуальне збочення!"
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11.09.2024 17:52 Відповісти
А яічкі, цілі?
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11.09.2024 17:53 Відповісти
Але вже не поряд 🤣
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11.09.2024 18:07 Відповісти
Целы, только далеко лежат.
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11.09.2024 19:14 Відповісти
удар в псину?
ятаган в сраку?
та ні, хєр в дупу! усе як ******* кацапи
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11.09.2024 17:54 Відповісти
Отак зненацька підкралась до кацапа ,,**** любовь"
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11.09.2024 17:55 Відповісти
Встиг подумати, що його знайшов кадирівець.
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11.09.2024 17:56 Відповісти
"Закадирілі"
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11.09.2024 18:28 Відповісти
Рачки... В зад...
Ролик достойний Порнохабу.
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11.09.2024 18:01 Відповісти
Вы думаете можно видео порно салоны открывать -хорошо приподняться?
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11.09.2024 18:14 Відповісти
Новий вид дрона "Смажений півень" клюнув рашиста в сраку!
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11.09.2024 18:17 Відповісти
Якщо б знав оператор, що така ситуація буде - треба було гумовий пісюн чіпляти замість гранати
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11.09.2024 18:27 Відповісти
а ви шалун
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12.09.2024 09:43 Відповісти
мда, не п'ятами накивав
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11.09.2024 18:54 Відповісти
Ну да, задом навкруги протрухав.
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11.09.2024 22:16 Відповісти
Мабуть від кадирівця ліз.
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11.09.2024 18:57 Відповісти
Скрєпне попадання
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11.09.2024 18:57 Відповісти
Ну хоть ширнулся перед смертью, друзьям будет что вспомнить
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11.09.2024 19:12 Відповісти
Ждем дальше как орки идут в атаку в костюмах собак, коз и крупного рогатого скота
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11.09.2024 19:15 Відповісти
Харашо вашол!! Без вазелина.. 😀
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11.09.2024 20:39 Відповісти
і молодая не узнаєт кокой у парня бил конєц. тільки Ашотік її розраде...
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11.09.2024 22:06 Відповісти
Ну, а как же этому рашисту теперь на Берлин?
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12.09.2024 01:00 Відповісти
На Берлін в шлунку ворони чи собаки, якщо долетить чи добіжить...
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12.09.2024 08:41 Відповісти
ворони та собаки не мігрують 😁
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12.09.2024 09:46 Відповісти
 
 