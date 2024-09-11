Окупант повз рачки полем, коли його атакував дрон-камікаде у зад. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпЛА 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" в районі міста Селидове на Донеччині ліквідували російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+33 KoT_BaZiLIO
показати весь коментар11.09.2024 17:46
+18 Валерий К #448385
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+17 Tema9
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ятаган в сраку?
та ні, хєр в дупу! усе як ******* кацапи
Ролик достойний Порнохабу.