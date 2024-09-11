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Бійці 3 ОШБр перехопили ворожу піхоту на Харківщині та знищили танк, міномет і склад БК окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виконали серію успішних уражень по окупантах на Харківщині. Ударними дронами атакували: особовий склад, російський танк, міномет, ворожу антену та двічі поцілили у склад БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри знищення позицій ворога бійцями 3-ї ОШБ.

"Противник маскує свою техніку й збройові засоби у зеленці. Але після дешифрування зображень з неба, усе це виявляють й знищують наші пілоти", - додали військові.

Також дивіться: Прикордонники знищили штурмову групу РФ на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Ухххххх, від кацапа аж штукатурка відлетіла.
Іздох руцкай ванька ни за понюшку табаку, как грицца.

Супер!!!
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11.09.2024 17:44 Відповісти
 
 