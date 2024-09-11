Бойцы 3-й ОШБр перехватили вражескую пехоту на Харьковщине и уничтожили танк, миномет и склад БК оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выполнили серию успешных поражений по оккупантам на Харьковщине. Ударными дронами атаковали: личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну и дважды попали в состав БК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры уничтожения позиций врага бойцами 3-й ОШБ.

"Противник маскирует свою технику и оружейные средства в зеленке. Но после дешифровки изображений с неба, все это обнаруживают и уничтожают наши пилоты", - добавили военные.

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