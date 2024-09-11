Бойцы 3-й ОШБ зачищают вражеские блиндажи и разговаривают с оккупантами по трофейной радиостанции: "Не вылезешь - пи#да тебе". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры штурма вражеских позиций бойцами 3-й ОШБ на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи также есть фрагмент разговора украинских воинов с оккупантами через трофейную рацию.

"Тяжелый штурм под обстрелом оккупантов. Бойцы отстреливались и выдвигались в сторону противника, пока не дошли до вражеских блиндажей. В одной из земляных нор штурмовики затрофеили "пеку" и рацию россиян, с которой вышли на связь, чтобы не лишний раз напомнить оккупантам, что они - пи#ары. Замес в видео - новые кадры из недавней операции Третьей штурмовой на Харьковщине. Работа бойцов 3-й роты 2-го штурмбата!", - отмечается в комментарии к видео.

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