Бойцы 3-й ОШБ зачищают вражеские блиндажи и разговаривают с оккупантами по трофейной радиостанции: "Не вылезешь - пи#да тебе". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты кадры штурма вражеских позиций бойцами 3-й ОШБ на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи также есть фрагмент разговора украинских воинов с оккупантами через трофейную рацию.
"Тяжелый штурм под обстрелом оккупантов. Бойцы отстреливались и выдвигались в сторону противника, пока не дошли до вражеских блиндажей. В одной из земляных нор штурмовики затрофеили "пеку" и рацию россиян, с которой вышли на связь, чтобы не лишний раз напомнить оккупантам, что они - пи#ары. Замес в видео - новые кадры из недавней операции Третьей штурмовой на Харьковщине. Работа бойцов 3-й роты 2-го штурмбата!", - отмечается в комментарии к видео.
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Топ комментарии
+14 Юра Малко
показать весь комментарий11.09.2024 10:02
+10 Александр Чуднивец #474549
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+5 kharkov1000
показать весь комментарий11.09.2024 10:01
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Щож ви соплежуї робите, проти логіки і здорового глузду, коли ваша пасивність під прикриттям махрового дебілізму про «ескалацію», працює саме на цю ескалацію аж до винищення планети?!
Ніяки ви не супермени, ви персонажі коміксів, паперові, які виходять в тіраж бо занадто передбачувані в своєму безхребетному ставлені до вісі зла, яка вами вже відверто підтирає дупу і має у всі дири. Це ж так принизливо, так огидно, так неймовірно брудно😡
Вже немає сумніву, єдино сильні Люди, по справжньому СИЛЬНІ І НЕ ПІДСТУПНІ, НЕ ПІДЛІ, А ВІДВЕРТО СПРАВЖНІ ЗАХИСНИКИ СВІТУ ЦЕ - у к р а ї н ц і, УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ : вчителя і трактористи, бізнесмени і селяни, інженери і професійні військові, медики і капелани, звичайні і прості, а не балаболи пихаті, в звичайному пікселі, ті кого, слава Богу не має в коміксах про суперменів, АЛЕ ВОНИ ТАКИМИ Є В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ!!!
Отямся світ Байдана і Трампа, Макрона і Шольца, Мелані і всіх хто має ресурс зупинити цементування вісі зла сідзяньпіня-пуйла-хаменеі-ира, ДАЙТЕ ЇМ ПІД ДИХ, інакше вони це зроблять з вами!
В пуйла не має бути іншого виходу як негайно вивести всі війска свої з України і на власні кошти все відбудувати, навіть якщо на місці росії знов буде болото! Тільке це спасе планету від знищення!
Це не пафос, це війна яка відкрила очі і розбила рожеві окуляри, і стало видно хто є хто!
Так, напад на Україну це не напад на членів альянсу, це набагато серйозніше, це напад на світоустрій Землі, на основи основ її існування.
Три роки тому я був в Австрії, довелось поспілкуватись із молодими людьми років 25.
Коли я сказав, що з України, молода дівчина спитала "а де це"?
Повірте, більшість "землян" теж не знають, "де це".
"Сильні цього світу" вираховують, скільки вони втратять або здобудуть в тому чи іншому випадку.
На зараз вони, очевидно, вирішили, що втратять більше, якщо путін опиниться на лаві.
Ні моє, ні ваше, ні життя інших мільйонів громадян не важить для них стільки, як гроші.
Гроші це контроль, це влада, це ресурс і важіль, за допомогою якого вони досягають своїх цілей, головна з яких-ще більше грошей.