Бійці 3-ї ОШБ зачищають ворожі бліндажі та розмовляють з окупантами по трофейній радіостанції: "Не вилізеш - пи#да тобі". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри штурму ворожих позицій бійцями 3-ї ОШБ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також є фрагмент розмови українських воїнів з окупантами через трофейну рацію.

"Важкий штурм під обстрілом окупантів. Бійці відстрілювалися та висувалися у бік противника, поки не дійшли до ворожих бліндажів. В одній із земляних нір штурмовики затрофеїли "пеку" і рацію росіян, з якої вийшли на звʼязок, аби не зайвий раз нагадати окупантам, що вони - пі#ари. Заміс у відео - нові кадри з нещодавньої операції Третьої штурмової на Харківщині. Робота бійців 3-ї роти 2-го штурмбату!", - зазначається у коментарі до відео.

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