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Новини Відео Війна
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Бійці 3-ї ОШБ зачищають ворожі бліндажі та розмовляють з окупантами по трофейній радіостанції: "Не вилізеш - пи#да тобі". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри штурму ворожих позицій бійцями 3-ї ОШБ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також є фрагмент розмови українських воїнів з окупантами через трофейну рацію.

"Важкий штурм під обстрілом окупантів. Бійці відстрілювалися та висувалися у бік противника, поки не дійшли до ворожих бліндажів. В одній із земляних нір штурмовики затрофеїли "пеку" і рацію росіян, з якої вийшли на звʼязок, аби не зайвий раз нагадати окупантам, що вони - пі#ари. Заміс у відео - нові кадри з нещодавньої операції Третьої штурмової на Харківщині. Робота бійців 3-ї роти 2-го штурмбату!", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували танки Т-72 та Т-80 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) бій (165) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+14
уявляю як після цих кадрів форумні ухилянти-пацюки з новою силою почнуть верещати про зле ТЦК і насильницьку мобілізацію таких диванних квіточок,як вони....
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11.09.2024 10:02
+10
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.09.2024 10:00
+5
Це вам не радянська "кінуха про войнуху"... Не можу вже ту туфту дивитися..
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11.09.2024 10:01
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помилка. вони лбюлять не 3,14зду а Xuj- не підуть пасивні
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11.09.2024 09:55 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.09.2024 10:00 Відповісти
Це вам не радянська "кінуха про войнуху"... Не можу вже ту туфту дивитися..
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11.09.2024 10:01 Відповісти
можна і не дивитись...можна навіть прийняти участь
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11.09.2024 10:10 Відповісти
уявляю як після цих кадрів форумні ухилянти-пацюки з новою силою почнуть верещати про зле ТЦК і насильницьку мобілізацію таких диванних квіточок,як вони....
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11.09.2024 10:02 Відповісти
Тобі з диванної клюмби видніше, лютік ти відцензоренний 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.09.2024 10:09 Відповісти
Швидко ти обізвалась ...
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11.09.2024 13:39 Відповісти
Немаю нічого проти, якщо наші воїни розмовляюсь російською мовою...Але коли тільки що почув "кацапскоє нарєчіє" з відповідним акцентом, з'явилося непереборне бажання🤮...
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11.09.2024 10:23 Відповісти
Кожен раз коли дивлюсь кадри з фронту, коли чую як в ночі летять дрони, коли чую сигнали тривоги і як дітей будять сусіди, хочу спитати сильних світу цього, хоча які вони в біса сильні, соплежуї трусливі, : ЯКОГО ХРІНА ПУЙЛО І ВСЯ ЙОГО КЛІКА ДОСІ НЕ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ В ГААЗІ, ДЕ ЇМ ЗАЧИТУЮТЬ ДЕСЯТИЙ ТОМ ЗВИНУВАЧЕНЬ І ВИРОКА, ЗА ЯКИМ ВСІ ВОНИ МАЮТЬ ГОЙДАТИСЬ НА ГІЛЯЦІ?!

Щож ви соплежуї робите, проти логіки і здорового глузду, коли ваша пасивність під прикриттям махрового дебілізму про «ескалацію», працює саме на цю ескалацію аж до винищення планети?!

Ніяки ви не супермени, ви персонажі коміксів, паперові, які виходять в тіраж бо занадто передбачувані в своєму безхребетному ставлені до вісі зла, яка вами вже відверто підтирає дупу і має у всі дири. Це ж так принизливо, так огидно, так неймовірно брудно😡

Вже немає сумніву, єдино сильні Люди, по справжньому СИЛЬНІ І НЕ ПІДСТУПНІ, НЕ ПІДЛІ, А ВІДВЕРТО СПРАВЖНІ ЗАХИСНИКИ СВІТУ ЦЕ - у к р а ї н ц і, УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ : вчителя і трактористи, бізнесмени і селяни, інженери і професійні військові, медики і капелани, звичайні і прості, а не балаболи пихаті, в звичайному пікселі, ті кого, слава Богу не має в коміксах про суперменів, АЛЕ ВОНИ ТАКИМИ Є В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ!!!

Отямся світ Байдана і Трампа, Макрона і Шольца, Мелані і всіх хто має ресурс зупинити цементування вісі зла сідзяньпіня-пуйла-хаменеі-ира, ДАЙТЕ ЇМ ПІД ДИХ, інакше вони це зроблять з вами!

В пуйла не має бути іншого виходу як негайно вивести всі війска свої з України і на власні кошти все відбудувати, навіть якщо на місці росії знов буде болото! Тільке це спасе планету від знищення!

Це не пафос, це війна яка відкрила очі і розбила рожеві окуляри, і стало видно хто є хто!
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11.09.2024 10:50 Відповісти
Підтримую повністю в плані допомоги Україні. Але де ж був наш вумний-превумний нарід 73%, коли зелені щурі замість будівництва ракет витрачали гроші на длороги, замість укріплення армії і тероборони витрачали гроші на марафони? Хіба на НАТО хтось напав, що вони мають відправляти своїх солдат і офіцкерів сюди помирати? Подумайте!!!
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11.09.2024 11:08 Відповісти
Де б ви хотіли щоб я була? На біса отаки недоглугі питання і отаке недолуги виправдення бездіяльності альянсу?
Так, напад на Україну це не напад на членів альянсу, це набагато серйозніше, це напад на світоустрій Землі, на основи основ її існування.
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11.09.2024 11:11 Відповісти
Земля, очевидно, з вами не згідна. Якщо мати на увазі населення Землі. Всі 7 з чимось мільярдів живуть своїм життям.
Три роки тому я був в Австрії, довелось поспілкуватись із молодими людьми років 25.
Коли я сказав, що з України, молода дівчина спитала "а де це"?
Повірте, більшість "землян" теж не знають, "де це".
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11.09.2024 11:37 Відповісти
Думаю, відповідь на ваше справедливе питання проста: тому, що світом правлять гроші.
"Сильні цього світу" вираховують, скільки вони втратять або здобудуть в тому чи іншому випадку.
На зараз вони, очевидно, вирішили, що втратять більше, якщо путін опиниться на лаві.
Ні моє, ні ваше, ні життя інших мільйонів громадян не важить для них стільки, як гроші.
Гроші це контроль, це влада, це ресурс і важіль, за допомогою якого вони досягають своїх цілей, головна з яких-ще більше грошей.
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11.09.2024 11:30 Відповісти
хотели на ЛандОн, а получили чпуй в Украине)))
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11.09.2024 10:58 Відповісти
кацапи такі вправні на відстані, відпиж...жуюця... а попадають в полон - і я-не я, і хата не моя...
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12.09.2024 11:14 Відповісти
 
 