Бійці 3-ї ОШБ зачищають ворожі бліндажі та розмовляють з окупантами по трофейній радіостанції: "Не вилізеш - пи#да тобі". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри штурму ворожих позицій бійцями 3-ї ОШБ на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також є фрагмент розмови українських воїнів з окупантами через трофейну рацію.
"Важкий штурм під обстрілом окупантів. Бійці відстрілювалися та висувалися у бік противника, поки не дійшли до ворожих бліндажів. В одній із земляних нір штурмовики затрофеїли "пеку" і рацію росіян, з якої вийшли на звʼязок, аби не зайвий раз нагадати окупантам, що вони - пі#ари. Заміс у відео - нові кадри з нещодавньої операції Третьої штурмової на Харківщині. Робота бійців 3-ї роти 2-го штурмбату!", - зазначається у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+14 Юра Малко
показати весь коментар11.09.2024 10:02
+10 Александр Чуднивец #474549
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+5 kharkov1000
показати весь коментар11.09.2024 10:01
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Щож ви соплежуї робите, проти логіки і здорового глузду, коли ваша пасивність під прикриттям махрового дебілізму про «ескалацію», працює саме на цю ескалацію аж до винищення планети?!
Ніяки ви не супермени, ви персонажі коміксів, паперові, які виходять в тіраж бо занадто передбачувані в своєму безхребетному ставлені до вісі зла, яка вами вже відверто підтирає дупу і має у всі дири. Це ж так принизливо, так огидно, так неймовірно брудно😡
Вже немає сумніву, єдино сильні Люди, по справжньому СИЛЬНІ І НЕ ПІДСТУПНІ, НЕ ПІДЛІ, А ВІДВЕРТО СПРАВЖНІ ЗАХИСНИКИ СВІТУ ЦЕ - у к р а ї н ц і, УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ : вчителя і трактористи, бізнесмени і селяни, інженери і професійні військові, медики і капелани, звичайні і прості, а не балаболи пихаті, в звичайному пікселі, ті кого, слава Богу не має в коміксах про суперменів, АЛЕ ВОНИ ТАКИМИ Є В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ!!!
Отямся світ Байдана і Трампа, Макрона і Шольца, Мелані і всіх хто має ресурс зупинити цементування вісі зла сідзяньпіня-пуйла-хаменеі-ира, ДАЙТЕ ЇМ ПІД ДИХ, інакше вони це зроблять з вами!
В пуйла не має бути іншого виходу як негайно вивести всі війска свої з України і на власні кошти все відбудувати, навіть якщо на місці росії знов буде болото! Тільке це спасе планету від знищення!
Це не пафос, це війна яка відкрила очі і розбила рожеві окуляри, і стало видно хто є хто!
Так, напад на Україну це не напад на членів альянсу, це набагато серйозніше, це напад на світоустрій Землі, на основи основ її існування.
Три роки тому я був в Австрії, довелось поспілкуватись із молодими людьми років 25.
Коли я сказав, що з України, молода дівчина спитала "а де це"?
Повірте, більшість "землян" теж не знають, "де це".
"Сильні цього світу" вираховують, скільки вони втратять або здобудуть в тому чи іншому випадку.
На зараз вони, очевидно, вирішили, що втратять більше, якщо путін опиниться на лаві.
Ні моє, ні ваше, ні життя інших мільйонів громадян не важить для них стільки, як гроші.
Гроші це контроль, це влада, це ресурс і важіль, за допомогою якого вони досягають своїх цілей, головна з яких-ще більше грошей.