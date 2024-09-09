Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували танки Т-72 та Т-80 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучили у російську броню — танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"З FPV перекинули ще пʼять начинених вантажівок противника. У три з них майстерно влучили на ходу автівок. Зробили роботу бійці ударного підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", - додали бійці.

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