Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували танки Т-72 та Т-80 окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучили у російську броню — танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти.
Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"З FPV перекинули ще пʼять начинених вантажівок противника. У три з них майстерно влучили на ходу автівок. Зробили роботу бійці ударного підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", - додали бійці.
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3-тя штурмова...
Точно ... й наповал...
Взявши на приціл...
Б'є у ціль ....
Воїнам-хвала!