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Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували танки Т-72 та Т-80 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучили у російську броню — танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"З FPV перекинули ще пʼять начинених вантажівок противника. У три з них майстерно влучили на ходу автівок. Зробили роботу бійці ударного підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", - додали бійці.

Також дивіться: Бійці 225-го ОШБ полонили окупанта на Курському напрямку: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7334) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Дуже вдосконала...
3-тя штурмова...
Точно ... й наповал...
Взявши на приціл...
Б'є у ціль ....

Воїнам-хвала!
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09.09.2024 21:03 Відповісти
 
 