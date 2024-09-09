Бійці 225-го ОШБ полонили окупанта на Курському напрямку: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВIДЕО

Воїни 225-го Окремого штурмового батальйону поповнили обмінний фонд на Курському напрямку та полонили загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Поспілкувалися з полоненим казахом, який пішов вбивати людей за гроші. Часто зустрічаємо таких, які думають, що зможуть сидіти в тилу, заробляти гроші, і все буде добре. Але коли потрапляють у російську військову систему і стикаються з реальністю, все стає на свої місця", - додали у публікації.

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