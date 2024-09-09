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Бійці 225-го ОШБ полонили окупанта на Курському напрямку: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВIДЕО

Воїни 225-го Окремого штурмового батальйону поповнили обмінний фонд на Курському напрямку та полонили загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Поспілкувалися з полоненим казахом, який пішов вбивати людей за гроші. Часто зустрічаємо таких, які думають, що зможуть сидіти в тилу, заробляти гроші, і все буде добре. Але коли потрапляють у російську військову систему і стикаються з реальністю, все стає на свої місця", - додали у публікації.

Дивіться: Добровольці з роти "Башкорт" полонили екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли бронемашину на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) полон (1568)


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Топ коментарі
+18
баласт. Цього міняти не будуть. Буде сидіти у таборі до кінця війни.
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09.09.2024 19:44
+15
І ви думаєте, що ***** буде казаха-найманця міняти?
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09.09.2024 19:44
+8
Ці узкожопі найбільше вбивають наших мирних та полонених - нащо цю мразоту взяли в
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09.09.2024 20:03
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, ржу не могу , перекошенный , тушу подкинуть, какая там туша рост 36, вес 22 ...Чисто овца .....
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09.09.2024 22:46 Відповісти
І ви думаєте, що ***** буде казаха-найманця міняти?
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09.09.2024 19:44 Відповісти
баласт. Цього міняти не будуть. Буде сидіти у таборі до кінця війни.
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09.09.2024 19:44 Відповісти
Ну тут не надо. Все хорошо можно продать. Главное хорошо прорекламировать, Мертвечука так же говорили что никто менять не будет. А потом забрали с руками да еще на Азов поменяли
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09.09.2024 20:48 Відповісти
***** нерівно дихає до медведчучки-Марченко, та хотів їй показати, що він - пацан. В українських спецслужбах знали про це, тому розкрутили тему дуже влучно.
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09.09.2024 21:27 Відповісти
То он чого її так покоробило. Видно кабаєва їй морду набила.
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09.09.2024 21:54 Відповісти
у рф він нахєр нікому не треба, і його звідти ніхто не буде витягувати, бігаючи між прокуратурою, мо і воєнкоматом. У Казахстані на нього чекає тюрма років на 5-7, з умовами значно гіршими, ніж у нашому таборі для військовополонених. а тут через пару років є шанс піти "всіх на всіх". Так що для нас це безнадійний товар, нєліквід.
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09.09.2024 21:33 Відповісти
А ти впевнений, що той казах - громадянин Казахстану? У східних районах Заволжя до 30% населення казахської національності живе Наприклад - Озінський, Дергачівський та Єршовський райони Саратовської області РФ.
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10.09.2024 02:50 Відповісти
я впевнений, що у нього є два паспорти, як зазвичай в усіх джамшутоманкуртів, які пруться на рф заробляти начебто легкі гроші.
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10.09.2024 11:02 Відповісти
Подумав - бурят -але казах - монголоіди
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09.09.2024 19:47 Відповісти
В расход, биомусор бесполезный.
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09.09.2024 20:00 Відповісти
Ці узкожопі найбільше вбивають наших мирних та полонених - нащо цю мразоту взяли в
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09.09.2024 20:03 Відповісти
славянін, **** не то що якісь непонятно откуда взявшієся хохли на землях святой русі...
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09.09.2024 20:04 Відповісти
Істінно рюзкє князь Андрєй Боголюбскій. Це той, хто першим напав на Київ 1169-го року.
(відновлення зовнішності по черепу)
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09.09.2024 21:31 Відповісти
Він з 810 -ї бригади… Це не та бригада, яка нещодавно розстріляла наших полонених захисників? 🤬
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09.09.2024 20:08 Відповісти
То була 155-та з владивостоку, а це 810-та з Севастополя.
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09.09.2024 21:58 Відповісти
А військовий квіток його показали? Чі бачіли? Може він із 155 просто знає яке до них ставлення
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10.09.2024 16:44 Відповісти
Головна думка, котру доніс цей "заробітчанин"до кацапні на московії: парні, с зарплатай пітун най@бив@єт; і "буханку" за сваі кровниє пєрєабуваєм, і харчі/воду тоже. Eканамічєскі нє виґадна!
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09.09.2024 20:09 Відповісти
Істінно руZZгоє ліцо, мля... А якого ж ти хера поїхав у піДер пАдпісьювать кАнтракт?! Бабла захтів і бЄндЬЄраФцЄФ пАстрЄлять, мля?!
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09.09.2024 20:12 Відповісти
борець за триєдиний і хоругвеносний рускій мір На черзі воїни з центрально-африканської республіки і малі.
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09.09.2024 20:19 Відповісти
Мавпа...
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09.09.2024 20:31 Відповісти
Падло **********
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09.09.2024 21:05 Відповісти
Ну от нафуя нам цей грьобаный казах, чи удмурт? Ну хто його поміняє? Він нахер нікому в росії не нужен. **** - підписало контракт, приїхав з Казахстану Українців убивать. Пішов ***** - в утіль, і забули! Кому те чудо надо???
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09.09.2024 21:15 Відповісти
Казахи корінний народ у рашкі.Їх дуже багато у Оренбурській,Астраханській,Омскій обл.Найманці з КЗ-переважно кцпська вата.
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10.09.2024 14:27 Відповісти
Щось хлЭбОрЭзкА якась сумна та невесела.
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09.09.2024 21:33 Відповісти
Бреше як дише...

Навіщо взагалі ці відоси знімати??? Хто їх там дивиться? Це ж саме бидло вузькооке потім повернеться до себе і буде казати, що його бандерофашисти змусили це на камеру сказати.
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09.09.2024 22:37 Відповісти
Как попал в плен так и запел этот паразит!!! Навряд ли его будут обменять так как он уже выдал всех подряд. Так что этот "мусор" уже никому не нужен. Ни живым ни мертвым..
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10.09.2024 00:35 Відповісти
Вжопанов ***** Підарасовіч - справжній расіянін, срускій віскас , ой тобто вітязь)))
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10.09.2024 09:02 Відповісти
Как всегда,одна и та же пластинка и невинный хлебальник-теперь его в санаторий лечить и кормить согласно женевской конвенции
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10.09.2024 14:21 Відповісти
 
 