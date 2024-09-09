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Добровольці з роти "Башкорт" полонили екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли бронемашину на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни з роти "Башкорт" на Покровському напрямку взяли в полон екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли справну бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили укріплення ворога, ліквідували окупантів, а також зафільмували самогубство росіянина. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) полон (1568) БМП (413)


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Топ коментарі
+14
Башкорту
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09.09.2024 18:40
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.09.2024 18:56
+14
опа! башкортські башкорти мочать башкортських рускіх. Несподіванка. Чекаємо на роти "Удмурт" і "Чуваш".
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09.09.2024 18:58
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Піратство якесь, сомалійські колеги заздрять.
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09.09.2024 18:32 Відповісти
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09.09.2024 18:41 Відповісти
Башкорту
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09.09.2024 18:40 Відповісти
Ігор, не переймайся, вони їх нагодують і відпустять
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09.09.2024 18:40 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.09.2024 18:56 Відповісти
опа! башкортські башкорти мочать башкортських рускіх. Несподіванка. Чекаємо на роти "Удмурт" і "Чуваш".
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09.09.2024 18:58 Відповісти
Найвідоміший чуваш, - Василь Іванович Чапаєв. Хоча, насправді його прізвище звучало, як "Чєпаєв". Все було добре, поки на екрани країни не вийшов фільм братів Васильєвих з назвою "Чапаєв".

Після цього совєцька влада вирішила привести реальність до художнього вимислу, - змусила всіх живих родичів Чєпаєва поміняти свої реальні паспортні дані на видумане прізвище героя фільму, - "Чапаєв". Ось така чудова історія. Джельсоміно в Країні Брехунів ридав би від заздрощів! )))

А це справжня фота дійсного Чєпаєва:

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09.09.2024 22:07 Відповісти
Гарна новина. Черговий промінчик світла в темному тунелі рашистської недоімперії. Тільки відокремлення від московитів всіх приєднаних ними земель і народів та відродження десятків незалежних національних держав на мапі теперішнього рашкостану може гарантувати України мирне життя в майбутньому.
[Боже] розпорош ті народи, що воєн бажають! [God] scatter thou the people that delight in war. [Боже] рассей народы, войны жаждущие! (Пс.67:31)
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09.09.2024 20:25 Відповісти
За 80 років у кацапщині нічого не змінилося. Цього і слід було очікувати.
Варто ознайомитися з відозвами ОУН-УПА. Це знову актуально.

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09.09.2024 20:34 Відповісти
Ну і нахіба все це? Кацапня прийшла вас вбивати (і більш як впевнений цей екіпаж десятки ваших поклав), а ви, благородні йолопи їм життя взамін. А-ФІ-ГЕТЬ
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09.09.2024 22:26 Відповісти
"Дурак - имя прилагательное.... Ибо прилагается к глупому человеку..." (фон Визин, "Недоросль")
Як своїх полонених тоді рятувать з полону? Чим "викуповувать"?
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10.09.2024 02:44 Відповісти
Це ще добре шо в плєн взяли. Могли на своїх рамсах і по месту порешать
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10.09.2024 12:40 Відповісти
 
 