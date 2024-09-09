Добровольці з роти "Башкорт" полонили екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли бронемашину на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни з роти "Башкорт" на Покровському напрямку взяли в полон екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли справну бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан.
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+14 U A #508723
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+14 Чайка Київ
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+14 Urs
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Після цього совєцька влада вирішила привести реальність до художнього вимислу, - змусила всіх живих родичів Чєпаєва поміняти свої реальні паспортні дані на видумане прізвище героя фільму, - "Чапаєв". Ось така чудова історія. Джельсоміно в Країні Брехунів ридав би від заздрощів! )))
А це справжня фота дійсного Чєпаєва:
[Боже] розпорош ті народи, що воєн бажають! [God] scatter thou the people that delight in war. [Боже] рассей народы, войны жаждущие! (Пс.67:31)
Варто ознайомитися з відозвами ОУН-УПА. Це знову актуально.
Як своїх полонених тоді рятувать з полону? Чим "викуповувать"?