Добровольці з роти "Башкорт" полонили екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли бронемашину на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни з роти "Башкорт" на Покровському напрямку взяли в полон екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли справну бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан.

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