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Воїни 5 ОШБр знищили укріплення ворога, ліквідували окупантів, а також зафільмували самогубство росіянина. ВIДЕО

Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили укріплення окупантів, а також ліквідували російських загарбників. 

Як передає Цензор.НЕТ, наші бійці також зафільмували самогубство окупанта, - росіянин застрелився на полі бою.

Також дивіться: Прикордонники зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі на Вовчанському напрямку, ліквідували двох росіян і знищили їхню автівку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Слава ЗСУ !!!
Героям Слава !
І мертвим, і живим !
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09.09.2024 18:20 Відповісти
Це ж стаття, доведення до самогубства
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09.09.2024 19:07 Відповісти
 
 