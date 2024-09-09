Воїни 5 ОШБр знищили укріплення ворога, ліквідували окупантів, а також зафільмували самогубство росіянина. ВIДЕО
Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили укріплення окупантів, а також ліквідували російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, наші бійці також зафільмували самогубство окупанта, - росіянин застрелився на полі бою.
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