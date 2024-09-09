Воины 5-й ОШБр уничтожили укрепление врага, ликвидировали оккупантов, а также сняли самоубийство россиянина. ВИДЕО
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили укрепления оккупантов, а также ликвидировали российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, наши бойцы также сняли самоубийство оккупанта, - россиянин застрелился на поле боя.
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