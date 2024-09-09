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Воины 5-й ОШБр уничтожили укрепление врага, ликвидировали оккупантов, а также сняли самоубийство россиянина. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили укрепления оккупантов, а также ликвидировали российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, наши бойцы также сняли самоубийство оккупанта, - россиянин застрелился на поле боя.

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Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598)


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Слава ЗСУ !!!
Героям Слава !
І мертвим, і живим !
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09.09.2024 18:20 Ответить
Це ж стаття, доведення до самогубства
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09.09.2024 19:07 Ответить
 
 