Воины 5-й ОШБр уничтожили укрепление врага, ликвидировали оккупантов, а также сняли самоубийство россиянина. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили укрепления оккупантов, а также ликвидировали российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, наши бойцы также сняли самоубийство оккупанта, - россиянин застрелился на поле боя.

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