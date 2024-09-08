Оккупанты, взявшись за руки, бегут от украинского дрона бойцов 54 ОМБр. ВИДЕО
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы боевого батальона "Incognito" ликвидировали двух оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+16 Валерий К #448385
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+13 Олег Марцінковський #590571
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а шо колоних прям упало і їм нічого. лише оглушило.
Нє , ну хіба ж так можна .? Може вони тільки залізли в кущі щоб покохатися , а їм тут на голову міна . !! Увесь кайф наламали .
реально я до сих пір в окує - вони ж розуміли що післ цього їх затролять
Думаєш реально вони ******** друг дружку?
все в округе говорили
Этой странной любви этой странной любви
Так ему и не простили
Голубая луна голубая луна
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна, голубая луна
Звездной сладостью поила голубая луна
Поэтому первый и ведет его за руки.
кохалися-любилися,
але засвербіли в них скрєпи,
і поперлися вони в чужу країну
і цього моменту вони ставли підарами.
Фінал очікуємий - ЗДОХЛИ.
Чим повєсть о нєзакончєнном міньєтє.