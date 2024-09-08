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Оккупанты, взявшись за руки, бегут от украинского дрона бойцов 54 ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы боевого батальона "Incognito" ликвидировали двух оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские дроны-камикадзе уничтожили "буханку" и укрытие российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3591) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+16
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08.09.2024 11:11
+13
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08.09.2024 11:22
+13
В них з головою проблеми були ще до вибуху **********. Інакше б вдома собі сиділи.
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08.09.2024 11:44
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Мабуть голубі
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08.09.2024 11:07 Ответить
Тірім-парам, в лєс пайдем по парам, і в лєсу по парам будєм тірім-парам.
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08.09.2024 11:34 Ответить
Та що ти там знаєш про Кохання ...
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08.09.2024 12:37 Ответить
лов-іс - когда у тебя гарем двойников 🤣
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08.09.2024 14:05 Ответить
Ну ось... зруйнували скрєпную ячєйку духовного общєства.... як же пони тепер розмножаться?
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08.09.2024 11:08 Ответить
оглушені, опора один для одного.
а шо колоних прям упало і їм нічого. лише оглушило.
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08.09.2024 11:10 Ответить
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08.09.2024 11:11 Ответить
Бєспрєдєл !
Нє , ну хіба ж так можна .? Може вони тільки залізли в кущі щоб покохатися , а їм тут на голову міна . !! Увесь кайф наламали .
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08.09.2024 11:13 Ответить
Бл*ть! Я думав, що є лише американська версія "Горбатої гори". Питання до гудняя про скрєпність навіть ставити не буду.
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08.09.2024 11:13 Ответить
жиніх і нівєста
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08.09.2024 12:48 Ответить
навіщо вони так зробили за ручки?
реально я до сих пір в окує - вони ж розуміли що післ цього їх затролять
Думаєш реально вони ******** друг дружку?
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08.09.2024 14:08 Ответить
тіко... ху із ху?
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08.09.2024 20:10 Ответить
Голубая луна всему виной

все в округе говорили

Этой странной любви этой странной любви

Так ему и не простили

Голубая луна голубая луна

Как никто его любила голубая луна

Голубая луна, голубая луна

Звездной сладостью поила голубая луна
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08.09.2024 11:21 Ответить
🤣
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08.09.2024 14:09 Ответить
Как мило! Они жили не долго и счастливо и умерли в один день! Прямо слезы на глазах!(((
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08.09.2024 11:21 Ответить
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08.09.2024 11:22 Ответить
У второго проблемы с глазами после взрыва боеприпаса.
Поэтому первый и ведет его за руки.
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08.09.2024 11:24 Ответить
забожись!
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08.09.2024 11:25 Ответить
В них з головою проблеми були ще до вибуху **********. Інакше б вдома собі сиділи.
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08.09.2024 11:44 Ответить
Скоріш всього! Лівий рухається невпевнено і надто сильно рукою ******** під час бігу
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08.09.2024 11:50 Ответить
Все в них добре з очима, навіть фалоімітатора не забули прихопити і вдвох його несуть. Дуже цінна річ мабуть.
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08.09.2024 13:49 Ответить
Кому что в голову приходит, но на самом деле поступок достойный, не бросил товарища, у которого потеря зрения, не всякий так поступит.
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08.09.2024 18:30 Ответить
Жили-були на московії два геї,
кохалися-любилися,
але засвербіли в них скрєпи,
і поперлися вони в чужу країну
і цього моменту вони ставли підарами.
Фінал очікуємий - ЗДОХЛИ.
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08.09.2024 11:35 Ответить
Казка - жили-були два підора...
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08.09.2024 11:52 Ответить
Рюський голубой Ванюшка (Из Маски шоу).
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08.09.2024 12:00 Ответить
С милым и ад в шалаше!💀💀
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08.09.2024 12:10 Ответить
Не давно десь бачив відос, як русня після госпіталя відправляє на передок контужених, глухих, на милицях, мало не на носилках, цей мабуть сліпий, ось його і веде товаріщ за руку.
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08.09.2024 12:44 Ответить
так і повинно бути, юніти що ******* тюрму народів повинні любити і її методи
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08.09.2024 13:30 Ответить
Njetochno brosajem, druzja!
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08.09.2024 13:46 Ответить
Нєт повєсті пєчальнєє на свєтє,
 Чим повєсть о нєзакончєнном міньєтє.
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08.09.2024 13:47 Ответить
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08.09.2024 14:10 Ответить
подружжя
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08.09.2024 14:31 Ответить
Останній камінгаут.
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08.09.2024 17:22 Ответить
Так у них было или нет????? И тема сисек не раскрыта(((
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08.09.2024 17:29 Ответить
І тока смєрть разлучіт нас... Гойда !
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08.09.2024 17:48 Ответить
Однин з них точно Тамара...
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08.09.2024 18:22 Ответить
твікс))
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08.09.2024 18:24 Ответить
Прямо кадри з весільного кліпу.
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08.09.2024 20:32 Ответить
Це називається любов до гробу...
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08.09.2024 22:35 Ответить
Пичаль...любов непереможна..бо в одному котлі будуть варитись..вічно й пічально..
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08.09.2024 23:50 Ответить
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09.09.2024 09:15 Ответить
 
 