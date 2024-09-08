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Украинские дроны-камикадзе уничтожили "буханку" и укрытие российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы группы Gray Geese с помощью дрона-камикадзе PEGAS уничтожили вражескую "буханку". Кроме того наши защитники атаковали укрытие оккупантов и ликвидировали группу российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 28 ОМБр уничтожили САУ, РСЗО БМ-21 "Град", БМП-2 российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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08.09.2024 15:40 Ответить
 
 