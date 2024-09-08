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Українські дрони-камікадзе знищили "буханку" й укриття російських загарбників. ВIДЕО

Бійці групи Gray Geese за допомогою дрона-камікадзе PEGAS знищили ворожу "буханку". Крім того наші захисники атакували укриття окупантів і ліквідували групу російських загарбників.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

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08.09.2024 15:40 Відповісти
 
 