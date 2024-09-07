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Воїни 28 ОМБр знищили САУ, РСЗВ БМ-21 "Град", БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у взаємодії з побратимами знайшли та знищили близько десятка одиниць ворожої техніки разом з боєкомплектом.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Опертивний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема захисники знищили: самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", САУ, Д-30, РСЗВ БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БМП-2 окупантів.

Дивіться: Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) 28 окрема механізована бригада (188)


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Не "Гіанцит" а "гіацинт". Опечатка.
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07.09.2024 17:04 Відповісти
Голвне - що спалили "квіточку"!
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07.09.2024 17:51 Відповісти
Звільнений довбойоб "харошій рюцькій" ілля яшін наполягає, що слова - кремль, пукін і ще якась ***** треба писати з великої літери... Нєвзоров його за це карсіво виїбав... Такі справи... Тому Нєвзорова треба писати з великої літери, а все інше так як Ви кажете...
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07.09.2024 18:51 Відповісти
 
 