Воїни 28 ОМБр знищили САУ, РСЗВ БМ-21 "Град", БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО
Воїни 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у взаємодії з побратимами знайшли та знищили близько десятка одиниць ворожої техніки разом з боєкомплектом.
Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Опертивний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема захисники знищили: самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", САУ, Д-30, РСЗВ БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БМП-2 окупантів.
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Hulio
показати весь коментар07.09.2024 17:04 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
показати весь коментар07.09.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 4
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар07.09.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 2
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