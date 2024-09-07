Воїни 28 ОМБр знищили САУ, РСЗВ БМ-21 "Град", БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у взаємодії з побратимами знайшли та знищили близько десятка одиниць ворожої техніки разом з боєкомплектом.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Опертивний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема захисники знищили: самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", САУ, Д-30, РСЗВ БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БМП-2 окупантів.

Дивіться: Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО