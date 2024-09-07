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Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади знищили живу силу окупантів і їхню техніки за допомогою FPV-дрона. Зокрема, безпілотником наші воїни уразили бронетехніку росіян, згодом добили її вже з артилерії.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Момент розгрому посадки з росіянами бійцями 3 ОШБр зафільмував наш дрон. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) 63 ОМБр (104)


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немає у землян найбільш важливої роботи чім баранити московита
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07.09.2024 16:51 Відповісти
👍
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07.09.2024 16:52 Відповісти
Дивився сьогодні Тізенгаузена (проукраїнський російськомовний блогер - уродженець Криму)
Цікаву річ повідомив: Отой удар по базі *********** у Острогожську - не просто так був повторений Там кацапи зберігали запас північнокорейських балістичних ракет! Сьогодні "добивали" їх залишки!
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07.09.2024 16:52 Відповісти
Ще одне джерело підтвердило інформацію про знищення ракет північнокорейських
І ще одна "цікавинка" - кацапські кореспонденти виють знову Тепер про чергову "варварську" зброю "хахлоф" Наші хлопці заправляють сільськогосподарські дрони напалмом і "оприскують" лісопосадки з кацапськими шкідниками А так як сидять вони у оточенні сухого дерева - то вигоряють дуже гарно!
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07.09.2024 17:28 Відповісти
Дрон зупинив, а касетник животворящий зробив із хробаками свою справу....
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07.09.2024 17:54 Відповісти
 
 