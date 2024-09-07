Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади знищили живу силу окупантів і їхню техніки за допомогою FPV-дрона. Зокрема, безпілотником наші воїни уразили бронетехніку росіян, згодом добили її вже з артилерії.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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