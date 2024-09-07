Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО
Бійці 63-ої окремої механізованої бригади знищили живу силу окупантів і їхню техніки за допомогою FPV-дрона. Зокрема, безпілотником наші воїни уразили бронетехніку росіян, згодом добили її вже з артилерії.
Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Цікаву річ повідомив: Отой удар по базі *********** у Острогожську - не просто так був повторений Там кацапи зберігали запас північнокорейських балістичних ракет! Сьогодні "добивали" їх залишки!
І ще одна "цікавинка" - кацапські кореспонденти виють знову Тепер про чергову "варварську" зброю "хахлоф" Наші хлопці заправляють сільськогосподарські дрони напалмом і "оприскують" лісопосадки з кацапськими шкідниками А так як сидять вони у оточенні сухого дерева - то вигоряють дуже гарно!