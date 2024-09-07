Момент розгрому посадки з росіянами бійцями 3 ОШБр зафільмував наш дрон. ВIДЕО

Українські захисники продовжують знищувати російські війська. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали на відео, як майстерно знищили дронами посадки з ворожими військами.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів. Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", — розповіли бійці.

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