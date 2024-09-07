Момент розгрому посадки з росіянами бійцями 3 ОШБр зафільмував наш дрон. ВIДЕО
Українські захисники продовжують знищувати російські війська. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали на відео, як майстерно знищили дронами посадки з ворожими військами.
Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів. Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", — розповіли бійці.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
показати весь коментар07.09.2024 16:50
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.09.2024 16:23
+7 igor koval #550777
показати весь коментар07.09.2024 16:36
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Агрохімію у шкільні роки мені батько через задницю ременем вливав!
Переизбыток хлора может стать причиной хлоридного закисления, которое не даст растениям полноценно поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Такое засоление может произойти даже от внесения других бесхлорных удобрений - например, суперфосфата или азофоски, так как хлор в них находится в балласте. Поглощаясь растениями, хлор накапливается и может привести к физиологическим заболеваниям растений, чаще всего выражаясь в виде хлороза листьев.