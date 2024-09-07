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Новини Відео Війна
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Момент розгрому посадки з росіянами бійцями 3 ОШБр зафільмував наш дрон. ВIДЕО

Українські захисники продовжують знищувати російські війська. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали на відео, як майстерно знищили дронами посадки з ворожими військами.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі воїни Третьої штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів. Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", — розповіли бійці.

Дивіться: Українські захисники знищили дві понтонні переправи ворога і ЗРК "Оса" на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) 3 Окрема штурмова бригада (438)


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Топ коментарі
+12
Та панятна. На самом дєлє рускіє вітязі отбілі всє дрони і пошлі в атаку. Уже подходят к Ла-Маншу...
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07.09.2024 16:50
+11
Живучі - *****
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07.09.2024 16:23
+7
набуханые-обкуреные-обколотые-запуганые холопы ***** подохли счастливыми... гойда!, идиоты!..
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07.09.2024 16:36
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Живучі - *****
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07.09.2024 16:23 Відповісти
Такое впечатление, шо от пидоров все отскакивает, билят.
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07.09.2024 16:29 Відповісти
Після нашої Перемоги дуже багато хлорки потрібно витратити, щоб очистити українську землю від смердіння рашистських трупаків. Цей пост на правах реклами для виробників цієї продукції. Не дякуйте.
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07.09.2024 16:28 Відповісти
Как потом сажать в хлор - это будет потерянная .земля
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07.09.2024 16:31 Відповісти
Хлор - хімічно активний Тому швидко вступає в реакцію з оточуючими природними речовинами та зв"язується у нешкідливі сполуки Залишається лише вапно Воно, у свою чергу, зв"язується з органічними кислотами, які утворюються в результаті гниття органіки (в тому числі й трупів) У результаті грунт нейтралізується Нейтральні грунти найбільш поживні для вирощування культурних рослин!
Агрохімію у шкільні роки мені батько через задницю ременем вливав!
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07.09.2024 18:03 Відповісти
По всякому бывает с хлором -бывает и так -
Переизбыток хлора может стать причиной хлоридного закисления, которое не даст растениям полноценно поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Такое засоление может произойти даже от внесения других бесхлорных удобрений - например, суперфосфата или азофоски, так как хлор в них находится в балласте. Поглощаясь растениями, хлор накапливается и может привести к физиологическим заболеваниям растений, чаще всего выражаясь в виде хлороза листьев.
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07.09.2024 18:29 Відповісти
Ти ніколи не бував на скотомогильниках? Не звертав уваги - як там буйно росте трава? А там же трупи саме хлорованим вапном обробляєть - щоб знищить хвороботворні мікроби.
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07.09.2024 19:33 Відповісти
Большинство растений переносят хлор нормально. Однако некоторые культуры очень чувствительны к нему, особенно картофель, помидоры, огурцы и ягодные растения: крыжовник, красная смородина. При избытке хлора у них замедляется рост листьев, наступает общее огрубение, твердеют стебли. На старых листьях появляются пурпурно-коричневые пятна, листья свертываются лодочкой и усыхают.
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07.09.2024 19:50 Відповісти
Заспокойся! Можна подумать - хтось буде ті мвсця "хлорувать" Я тобі просто пояснив основні агрохімічні процеси в грунті Там для гасіння кислотності свого вапна вистачає - грунти південного сходу України - мергельні (глина з вапняком)
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07.09.2024 19:58 Відповісти
В любом случае процесс нейтрализации - длительный
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07.09.2024 18:30 Відповісти
Не хлоркою а вапном. Хлорка всю мікрофлору випалить
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07.09.2024 17:02 Відповісти
набуханые-обкуреные-обколотые-запуганые холопы ***** подохли счастливыми... гойда!, идиоты!..
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07.09.2024 16:36 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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07.09.2024 16:36 Відповісти
нарізка з різних відео... ***** повна
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07.09.2024 16:46 Відповісти
Та панятна. На самом дєлє рускіє вітязі отбілі всє дрони і пошлі в атаку. Уже подходят к Ла-Маншу...
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07.09.2024 16:50 Відповісти
Відео залите неоковирно,нічого не зрозуміло,суцільне сіпання зображення...
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07.09.2024 17:04 Відповісти
Катаклізьма. Пориви вітру 15-20 м/сек.
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07.09.2024 17:12 Відповісти
"Абдула" дронатив непогано.....
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07.09.2024 17:51 Відповісти
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07.09.2024 20:33 Відповісти
 
 