Момент разгрома посадки с россиянами бойцами 3 ОШБр запечатлел наш дрон. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают уничтожать российские войска. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали на видео, как мастерски уничтожили дронами посадки с вражескими войсками.
Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Пилоты навели и скорректировали удары подразделений по живой силе оккупантов. Россияне пытались прятаться, но прилет за прилетом, и зеленка выгорела дотла вместе с ними", - рассказали бойцы.
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+12 Andrew Moon
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Агрохімію у шкільні роки мені батько через задницю ременем вливав!
Переизбыток хлора может стать причиной хлоридного закисления, которое не даст растениям полноценно поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Такое засоление может произойти даже от внесения других бесхлорных удобрений - например, суперфосфата или азофоски, так как хлор в них находится в балласте. Поглощаясь растениями, хлор накапливается и может привести к физиологическим заболеваниям растений, чаще всего выражаясь в виде хлороза листьев.