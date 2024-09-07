Момент разгрома посадки с россиянами бойцами 3 ОШБр запечатлел наш дрон. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают уничтожать российские войска. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали на видео, как мастерски уничтожили дронами посадки с вражескими войсками.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоты навели и скорректировали удары подразделений по живой силе оккупантов. Россияне пытались прятаться, но прилет за прилетом, и зеленка выгорела дотла вместе с ними", - рассказали бойцы.

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