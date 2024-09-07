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Новости Видео Война
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Момент разгрома посадки с россиянами бойцами 3 ОШБр запечатлел наш дрон. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают уничтожать российские войска. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали на видео, как мастерски уничтожили дронами посадки с вражескими войсками.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоты навели и скорректировали удары подразделений по живой силе оккупантов. Россияне пытались прятаться, но прилет за прилетом, и зеленка выгорела дотла вместе с ними", - рассказали бойцы.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили две понтонные переправы врага и ЗРК "Оса" на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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Топ комментарии
+12
Та панятна. На самом дєлє рускіє вітязі отбілі всє дрони і пошлі в атаку. Уже подходят к Ла-Маншу...
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07.09.2024 16:50
+11
Живучі - *****
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07.09.2024 16:23
+7
набуханые-обкуреные-обколотые-запуганые холопы ***** подохли счастливыми... гойда!, идиоты!..
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07.09.2024 16:36
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Живучі - *****
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07.09.2024 16:23 Ответить
Такое впечатление, шо от пидоров все отскакивает, билят.
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07.09.2024 16:29 Ответить
Після нашої Перемоги дуже багато хлорки потрібно витратити, щоб очистити українську землю від смердіння рашистських трупаків. Цей пост на правах реклами для виробників цієї продукції. Не дякуйте.
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07.09.2024 16:28 Ответить
Как потом сажать в хлор - это будет потерянная .земля
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07.09.2024 16:31 Ответить
Хлор - хімічно активний Тому швидко вступає в реакцію з оточуючими природними речовинами та зв"язується у нешкідливі сполуки Залишається лише вапно Воно, у свою чергу, зв"язується з органічними кислотами, які утворюються в результаті гниття органіки (в тому числі й трупів) У результаті грунт нейтралізується Нейтральні грунти найбільш поживні для вирощування культурних рослин!
Агрохімію у шкільні роки мені батько через задницю ременем вливав!
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07.09.2024 18:03 Ответить
По всякому бывает с хлором -бывает и так -
Переизбыток хлора может стать причиной хлоридного закисления, которое не даст растениям полноценно поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Такое засоление может произойти даже от внесения других бесхлорных удобрений - например, суперфосфата или азофоски, так как хлор в них находится в балласте. Поглощаясь растениями, хлор накапливается и может привести к физиологическим заболеваниям растений, чаще всего выражаясь в виде хлороза листьев.
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07.09.2024 18:29 Ответить
Ти ніколи не бував на скотомогильниках? Не звертав уваги - як там буйно росте трава? А там же трупи саме хлорованим вапном обробляєть - щоб знищить хвороботворні мікроби.
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07.09.2024 19:33 Ответить
Большинство растений переносят хлор нормально. Однако некоторые культуры очень чувствительны к нему, особенно картофель, помидоры, огурцы и ягодные растения: крыжовник, красная смородина. При избытке хлора у них замедляется рост листьев, наступает общее огрубение, твердеют стебли. На старых листьях появляются пурпурно-коричневые пятна, листья свертываются лодочкой и усыхают.
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07.09.2024 19:50 Ответить
Заспокойся! Можна подумать - хтось буде ті мвсця "хлорувать" Я тобі просто пояснив основні агрохімічні процеси в грунті Там для гасіння кислотності свого вапна вистачає - грунти південного сходу України - мергельні (глина з вапняком)
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07.09.2024 19:58 Ответить
В любом случае процесс нейтрализации - длительный
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07.09.2024 18:30 Ответить
Не хлоркою а вапном. Хлорка всю мікрофлору випалить
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07.09.2024 17:02 Ответить
набуханые-обкуреные-обколотые-запуганые холопы ***** подохли счастливыми... гойда!, идиоты!..
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07.09.2024 16:36 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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07.09.2024 16:36 Ответить
нарізка з різних відео... ***** повна
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07.09.2024 16:46 Ответить
Та панятна. На самом дєлє рускіє вітязі отбілі всє дрони і пошлі в атаку. Уже подходят к Ла-Маншу...
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07.09.2024 16:50 Ответить
Відео залите неоковирно,нічого не зрозуміло,суцільне сіпання зображення...
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07.09.2024 17:04 Ответить
Катаклізьма. Пориви вітру 15-20 м/сек.
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07.09.2024 17:12 Ответить
"Абдула" дронатив непогано.....
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07.09.2024 17:51 Ответить
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07.09.2024 20:33 Ответить
 
 