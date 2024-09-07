Украинские защитники уничтожили две понтонные переправы врага и ЗРК "Осу" на Курщине. ВИДЕО
С помощью кассетных ракет GMLRS Силы обороны Украины уничтожили две понтонные переправы и одну систему ПВО на Курщине. В частности, ЗРК "Осу" россияне спрятали в лесополосе, но наши бойцы поразили ее и там.
Видео уничтожения вражеских переправ и техники опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий07.09.2024 14:37
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Это прямо песня, особенно когда в толпе козломордячих.