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Новости Видео Война
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Украинские защитники уничтожили две понтонные переправы врага и ЗРК "Осу" на Курщине. ВИДЕО

С помощью кассетных ракет GMLRS Силы обороны Украины уничтожили две понтонные переправы и одну систему ПВО на Курщине. В частности, ЗРК "Осу" россияне спрятали в лесополосе, но наши бойцы поразили ее и там.

Видео уничтожения вражеских переправ и техники опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ПВО (2774) уничтожение (7010) Курск (1116)


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Топ комментарии
+13
А що собою уявляє ******** солдат без техніки? Без танка чи САУ? Без ЗРК чи навіть автомобіля?
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07.09.2024 14:37
+9
Воїни України - Героі 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.09.2024 14:36
+9
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07.09.2024 15:59
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кинуть техніку..а самі переправляться...Дніпро був більш величніший...але це не помішало повтікати рашистам
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07.09.2024 14:27 Ответить
А що собою уявляє ******** солдат без техніки? Без танка чи САУ? Без ЗРК чи навіть автомобіля?
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07.09.2024 14:37 Ответить
м'ясо
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07.09.2024 15:03 Ответить
От бачиш? Ти скам все прекрасно розумієш!
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07.09.2024 15:07 Ответить
До Вашого відома, болотний наступ йде саме в такому форматі: суне чисте м'ясо: без техніки, танка, САУ та навіть автомобіля. Наші починають його відстрілювати - та розкривають свої позиції. І по них прилітає КАБ, чи іскандер. Потім знов суне чисте м'ясо без автомобіля. Після кількох таких ітерацій, чергова партія м'яса вже вільно заходить на наші знищені або покинуті позиції. Без танка, САУ та навіть автомобіля.
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07.09.2024 16:04 Ответить
Мене здається там був договірняк: їм дали безперешкодно вийти з Херсону на техниці, замість втопити їх в Дніпрі. Чи є інформація про величезну кількість захваченої в Херсоні покинутої техніки?
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07.09.2024 15:31 Ответить
Техника частично выходила через Каховскую платину, а частично по херсонскому мосту и понтону, прикрываясь насильно и не насильно "эвакуируемыми". Тогда из Херсона вывезли 60-70 тыс. человек.
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07.09.2024 15:54 Ответить
Я не спрашивал: насильно или нет, прикрывались или нет. Я ответил человеку, по поводу брошенной техники при форсировании Днепра. Мне об этом ничего неизвестно, в плане количества и номенклатуры.
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07.09.2024 15:57 Ответить
Потребуй отчет, путем запроса.)
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07.09.2024 16:18 Ответить
Так мой коммент и вляется таким запросом: тот человек мог бы в ответ предьявить горы брошенной техники в Херсоне. Чтобы было понятнее, о чем это он вообще. Какая брошеная техника при переправе-отступлении, даже через Днепр?
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07.09.2024 16:21 Ответить
Воїни України - Героі 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.09.2024 14:36 Ответить
Блин, опять по Сейму всякая гадость к нам поплывет.
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07.09.2024 14:39 Ответить
От-от! Кацапські браконьєри залишаться без риби! Зате наша риба з раками в Десні від"їсться перед зимівлею!
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07.09.2024 15:10 Ответить
Сейм по Україні ще 250 км протікає, і це не смішно. Бо там Сумська область бере воду з нього
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07.09.2024 16:35 Ответить
Назви міста басейну Десни - які беруть воду безпосередньо з Сейму чи Десни! Я знаю лише Київ Решта міст і сіл користуються скважинами та колодязями
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07.09.2024 16:43 Ответить
Наприклад, Путивль, там від Сейму залежить рівень води в колодязях в 37 присеймських сілах і в колодязях самого Путивля
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07.09.2024 16:49 Ответить
Саме про це я й кажу! Загрозу несе лише прямий водозабір з ріки А вода зі скважин та колодязів фільтрується та проходить через товщу водоносного горизонту Всі органічні рештки затримуються грунтовою товщею та в ній нейтралізуються!
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07.09.2024 17:00 Ответить
Ну і Сейм завжди був улюбленим місцем відпочинку, купанія місцевих жителів Конотопа, Путивля тощо. Також ловля риби. А стосовно "лише Києв бере воду безпосередньо з річки", я наразі в Києві живу, дякую за таке ставлення до столичних мешканців)
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07.09.2024 17:19 Ответить
Не можу зрозуміть - від МЕНЕ ти чого добиваєшся? Щоб я приїхав і тобі в Києві криницю викопав? Чи пробив скважину? Київ уже десятки років п"є саме деснянську воду Саме при впадінні Десни у Дніпро знаходиться станція фільтрації та аерації, яка забезпечує питною водою Київ та його міста-супутники Так що купуй фільтри і став - бо хлоркою вода буде зараз ще більш насичена Я п"ю вже два десятки років воду фільтровану - бо хоч наша скважинна вода і смачна - але має в собі занадто багато розчинених мінеральних речовин А я не маю бажання отримать камінчики у нирках та жовчному з сечовим міхурами
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07.09.2024 17:38 Ответить
Понтони не допливуть. Решето має отріцатєльную плавучєсть.
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07.09.2024 15:10 Ответить
Другу переправу дійсно знищили, а щодо першої маю сумніви: вибухи у воді, все в диму, а сама переправа, може, вціліла? Зарано перевели камеру на інше.
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07.09.2024 15:29 Ответить
Центральна частина уже осідала у воді
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07.09.2024 17:01 Ответить
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07.09.2024 15:59 Ответить
Херачать кацапів під музику "Sabaton"
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07.09.2024 16:33 Ответить
а Сабатон за рашу...
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08.09.2024 00:36 Ответить
Слюшай, до чиво я лублу этат казетный ракет, билят, да?

Это прямо песня, особенно когда в толпе козломордячих.
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07.09.2024 18:13 Ответить
 
 