Оккупанту оторвало верхнюю половину тела после атаки наших бойцов
Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбросами боеприпасов с дронов ликвидировали российского захватчика.
Соответствующее видео опубликовали бойцы на своей странице в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+29 Валентин Коваль #587289
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Кацапня в тебе в штанях. Я не дивлюся фільмів жахів і трилерів навіть. А тепер повинен почати, щоб ти було довольне?)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fa9u07/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/
Зато ніжняя осталась - аптімістічнєє надо смотрєть на вєщі!
математика...