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Оккупанту оторвало верхнюю половину тела после атаки наших бойцов

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбросами боеприпасов с дронов ликвидировали российского захватчика.

Соответствующее видео опубликовали бойцы на своей странице в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) Отдельная президентская бригада (70)


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Топ комментарии
+29
Та норм - голову до жопи пришиють - і буде як огірок
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07.09.2024 13:04
+26
"Мальчик в трусиках" виріс І дійшов до "вершини кар"єри"
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07.09.2024 13:10
+23
МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ ОНЛАЙН ....
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07.09.2024 13:08
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Та норм - голову до жопи пришиють - і буде як огірок
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07.09.2024 13:04 Ответить
ага-а-а. тепер зрозуміло, як вони досягають 98% вилікованих...
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07.09.2024 13:19 Ответить
На останніх кадрах мені здалося, що цей мальчік в трусіках приміряє дуло автомата собі в рот.
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07.09.2024 13:05 Ответить
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07.09.2024 13:05 Ответить
Что-то он перестал стрелять ...
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07.09.2024 13:06 Ответить
МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ ОНЛАЙН ....
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07.09.2024 13:08 Ответить
"Мальчик в трусиках" виріс І дійшов до "вершини кар"єри"
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07.09.2024 13:10 Ответить
Роздягся по команді кадирівц..
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07.09.2024 13:12 Ответить
Один я, такі відео майже ніколи не дивлюся, бо розумію, що наших хлопців приблизно так само підривають фпв на фронті?
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07.09.2024 13:13 Ответить
Іноді треба дивитися, щоб розуміти, що зло покаране
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07.09.2024 13:25 Ответить
Я читаю зведення Генштабу
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07.09.2024 15:07 Ответить
Я і фільми про війну після війни не дивлюся.. Да і взагалі після роботи якось намагаюся відволіктися. Не тому, що мені байдуже, бо іноді треба себе розвантажувати себе
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07.09.2024 14:10 Ответить
Типовий комент для кацапсіни, до речі. «Я фсєх жалєю».
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07.09.2024 15:01 Ответить
Типовий комент, тих, хто втік в США, або пише через ВПН і йому чхати на загиблих воїнів ЗСУ,
Кацапня в тебе в штанях. Я не дивлюся фільмів жахів і трилерів навіть. А тепер повинен почати, щоб ти було довольне?)
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07.09.2024 15:04 Ответить
Я розумію ваше кредо. Раджу вам переглянути це відео. Мелодрама про кохання. І співачка ангельським голосом співає про відому дитячу гру. Вам сподобається.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
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07.09.2024 22:47 Ответить
Навіть даже не так. В тебе типовий комент тих людей ,які викидують беззахісних собак і кошек на вулицю ,які можуть бросити хвору жінку ,або не доглянути хвору матір ,або подібне. Бо в якийсь момент тобі це стало незручно, я думаю вгадав.
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07.09.2024 15:11 Ответить
А ось ще одне відео про кохання з романтичною музикою:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fa9u07/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/
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07.09.2024 23:15 Ответить
Дивлюсь завжди,і радію більше ніж вогню на НПЗ або в складах.Бо вороги,нечисть ця-це саме расіянє.Не на фронті,але недавно від мене 30 метрів вибух був,позавчора-3 вибухи приблизно 50-100м.Вітали ...
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07.09.2024 17:20 Ответить
В мене теж вибухи рядом з домом бувають, але я думаю за хлопців. хто на нулі.
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07.09.2024 17:22 Ответить
Ви праві. Але...Такі відео необхідно показувати продажним, брехливим, слизьким ..ахлам манкуртам, які голосуючи за гречку і сотку грв. на протязі 35років не дали змоги Україні вступити в систему колективної безпеки НАТО. І такої продажної смердючої, підлої субстанції, більшість серед лоХторату. Що дало змогу московітам андрофагам напасти на нашу державу.
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08.09.2024 09:33 Ответить
Не бачу зв'язку. В них все рівно Зе величайший лідер **********.
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08.09.2024 14:25 Ответить
А міг би з жінкою спати....
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07.09.2024 13:14 Ответить
мразьь московська здохни
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07.09.2024 13:22 Ответить
Чому від них залишається тільки жопа ?
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07.09.2024 13:25 Ответить
А самка машину отримає?
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07.09.2024 13:31 Ответить
Хіба що "Ока" світить
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07.09.2024 13:34 Ответить
Окупанту відірвало верхню половину тіла

Зато ніжняя осталась - аптімістічнєє надо смотрєть на вєщі!
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07.09.2024 13:32 Ответить
Open your mind...
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07.09.2024 13:40 Ответить
Я бачу тільки дірку в спині, відірвану половину тіла не бачу.
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07.09.2024 13:41 Ответить
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07.09.2024 13:49 Ответить
Ти ба, яке упороте, стріляє воно. Дострілявся виродок, там і згнієш, хоч якась користь буде!
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07.09.2024 13:51 Ответить
То нехай нижня топає дамой на рассєю
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07.09.2024 14:08 Ответить
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07.09.2024 14:09 Ответить
Смакування ворожими людськими рештками тіла на болі бою нич не дає-це рівнозначно кулі в голові,але додає мотивацію їхнім військовим,якщо це передивляться.
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07.09.2024 14:11 Ответить
Загоряють в спеку всі, навіть орки.
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07.09.2024 14:15 Ответить
О! Так цеж Мальчік в трусіках.
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07.09.2024 14:16 Ответить
за гадину! за срутина!..
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07.09.2024 14:45 Ответить
Точно, як у тому віршику: "нету картіни печальнеє на свете - слева пол Пети и справа пол Пети".
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07.09.2024 14:55 Ответить
На войну приперся, даже стриляти не вміє💩
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07.09.2024 15:18 Ответить
Якось дивно він тримає автомата. Шульга? Чи це такий особливий спосіб стрільби?
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07.09.2024 15:18 Ответить
навіть не міг собі уявити, що мені на схилі життя буде подобатись чоловічій стриптиз, та ще і під енергійну музику.
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07.09.2024 15:37 Ответить
🙄😁😂
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07.09.2024 19:07 Ответить
1/2 окупанта
математика...
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07.09.2024 16:26 Ответить
на останньому кадрі - тіло, що вже розкладається, а перед тим купа скидів на важкопораненого, бо... більше немає чим зайнятися? потім хохли дивуються, чому їх полонених розстрілюють
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07.09.2024 16:38 Ответить
печерний кацап ідеш 🖕
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07.09.2024 16:57 Ответить
Обман зрения. Не оторвало, там просто руки того же цвета, что и земля, и цвета сливаются, а голова не видна из-за бревна. Но дыра в спине теперь немалая. Теперь у доктора сможет осмотр делать без рентгена 😆
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07.09.2024 16:42 Ответить
В історію цієї війни цей чувак увійде під гордим іменем: Неізвєстний вітязь в голубих трусіках....
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07.09.2024 16:56 Ответить
какой живучий **** попался ???!!!((?
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07.09.2024 18:47 Ответить
Ось нах його було добивати?
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07.09.2024 18:59 Ответить
...... в трусіках прийшов, в трусіках пішов,- третього не дано.....
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07.09.2024 20:11 Ответить
Я раніше ніколи не дивилась би такі відео. Зараз дивлюсь, без задоволення, просто радію, що ще один москаль вже не вб'є нікого з наших.
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07.09.2024 21:34 Ответить
Він ітак стікав кров'ю. Нащо було третю гранату витрачати, ітак би здох
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07.09.2024 23:36 Ответить
О, ще один мальчік в трусіках. Міг би стрельнути собі в макітру і сдох би цілим.
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07.09.2024 23:55 Ответить
Орки ********** штани знімати під камерами квадрокоптера!
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08.09.2024 10:55 Ответить
А в моїй молодості казали, що компьютерні ігри шкідливі і нічого не навчають. Як бачимо компютерна гра "Вбий шкідника" зараз дуже потрібна. Можна навіть в школі уроки по кіберспорту запроваджувати.
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08.09.2024 14:14 Ответить
 
 