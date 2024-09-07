Оккупанту оторвало верхнюю половину тела после атаки наших бойцов

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбросами боеприпасов с дронов ликвидировали российского захватчика.

Соответствующее видео опубликовали бойцы на своей странице в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт врага на Запорожском направлении. ВИДЕО